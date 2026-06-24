Страховой рынок Украины может возрасти в семь раз: НБУ прогнозирует новые соглашения

Страховой рынок Украины в ближайшие пять лет может вырасти с нынешнего уровня около 1% ВВП до 5–7% ВВП. Для этого сектор имеет необходимый потенциал после очищения рынка и регуляторных реформ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина" и заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного во время круглого стола на полях Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске.

По словам Пышного, страховой рынок демонстрирует быстрый рост, однако для реализации потенциала необходимы дополнительный капитал, приход инвесторов, прозрачность и последующая адаптация к европейским стандартам.

Глава НБУ призвал европейских партнеров серьезнее оценивать возможности украинских страховых компаний, подчеркнув, что они доказали свою устойчивость и способность работать даже в условиях полномасштабной войны.

Пышный отметил, что трансформация страхового сектора по масштабу не уступает реформам в банковской системе. В то же время, этот процесс проходит менее болезненно благодаря постоянному взаимодействию регулятора с участниками рынка и совместному пониманию целей реформ.

По его словам, украинский страховой рынок уже стал репутационнее, ликвиднее и прибыльнее, а последние соглашения свидетельствуют о росте интереса инвесторов к этому сегменту.

Глава НБУ также сообщил, что в настоящее время уровень соответствия украинского страхового регулирования нормам ЕС составляет 55%, тогда как банковскому сектору — 78%.

Он напомнил, что до вступления Украины в Европейский Союз иностранные страховщики могут выходить на украинский рынок только через приобретение существующих компаний или создание нового юридического лица. Возможность работать через представительства появится после обретения членства в ЕС.

Пышный прогнозирует, что уже в этом и в следующем году на украинском страховом рынке могут состояться новые соглашения с участием иностранных инвесторов.

Добавим, украинский бизнес требует не менее 5 млрд евро страхового покрытия военных рисков.