"Просят ветировать": Зеленский объяснил, почему уже год не подписывает закон о запрете ввоза книг из РФ

Президент Владимир Зеленский не подписывает закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора из-за вероятного несоответствия его Конституции, а также европейских стандартов в области прав человека, в том числе защиты нацменьшинств.

Об этом говорится в опубликованном 20 июня ответе главы государства на электронную петицию с требованием подписать закон, которую месяц назад подал гражданин Тарас Шамайда и которая за две недели набрала необходимые 25 тысяч подписей.

"По его подписанию высказан ряд предостережений. В частности, Министерством юстиции Украины было предложено применить к упомянутому закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции, изданной на языке государства-агрессора, будут иметь признаки несоответствия части 3 статьи 10 и части 2 статьи 24 Конституции Украины", – отметил президент.

В свою очередь, Министерство иностранных дел, по словам Зеленского, также считает целесообразным ветировать этот закон, хотя и поддерживает разработку и внедрение механизмов, которые делали бы невозможным распространение в Украине "издательской продукции, содержащей нарративы российской пропаганды", дезинформацию и манипуляцию для дестабилизации политической ситуации в Украине, странах Европейского союза и "других соседних странах".

Как указывает президент, МИД пояснил, что в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам Евросоюза в сфере прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Отмечено, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина проинформировала о направлении закона стороне ЕС для предоставления дополнительной оценки влияния его принятия на выполнение обязательств в части защиты прав национальных меньшинств, в том числе языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в союзе.

О том, высказал ли ЕС уже какое-либо мнение по этому поводу, не сообщается. При этом Зеленский напоминает, что согласно части 3 статьи 102 Конституции именно он является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС.

Учитывая изложенное, он поручил Кабинету министров дополнительно проработать поднятый вопрос с учетом мнения заинтересованных сторон, позиции ЕС и проинформировать о результатах.

Напомним, что речь идет о законе, который получил №2309-IX (соответствующий законопроект имел №7459). Он был принят Верховной Радой еще 19 июня 2022 года, а на следующий день подписан главой парламента Русланом Стефанчуком и отправлен на подпись Зеленскому. Таким образом, президент не подписывает его уже ровно год.

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