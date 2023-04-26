Сколько читают украинцы: бумажные книги побеждают электронные - опрос

Согласно результатам исследования, 46% украинцев покупали бумажные книги, 17% – электронные и 13% – аудиокниги.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.

“Бумажные книги охотнее как читают, так и покупают – 46% респондентов покупали бумажные книги на протяжении последнего года, структура средних расходов в месяц следующая: 14,4% – до 200 грн, 17,8% – 201-500 грн, 9% – 501-1 000 грн, 4,8% – более 1000 грн”, - говорится в исследовании.

Электронные книги покупали около 17% опрошенных, средние расходы в месяц: 8,5% – до 200 грн., 5% – 201-500 грн., 1,9% – 501-1000 грн., 1,4% – более 1000 грн.

Аудиокниги покупали около 13% респондентов, средние расходы: 7,2% – до 200 грн., 3,4% – 201-500 грн., 1,2% – 501-1000 грн., 1,1% – более 1000 грн.

Респонденты младшей возрастной категории (18-35 лет) чаще покупали книги, они также имеют более высокие показатели средних затрат на книги в месяц на протяжении последнего года.

Также отмечается, что во время полномасштабной войны количество прочитанных книг снизилось: 42% респондентов отметили, что после 24 февраля 2022 года прочли или прослушали до 5 книг, 16% – от 5 до 10 книг, 10% – от 10 до 20 книг, 9 % – более 20 книг, 23% не прочитали ни одной.

Исследование проводилось с 13 по 18 апреля 2022 г. по всей территории Украины, кроме населенных пунктов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым. Были опрошены 1200 респондентов. Метод – онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Напомним, ранее в Украине издали первую книгу, написанную и проиллюстрированную искусственным интеллектом, рассказывающую о колонизации людьми Марса. Книга была издана издательством "Утро".