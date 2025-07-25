TikTok стане недоступним для американців, якщо Китай не погодиться на контроль США

Міністр торгівлі Говард Лютнік 24 липня заявив, що TikTok стане недоступним для американців, якщо Китай не погодиться надати США більше контролю над популярним додатком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

"Ми ухвалили рішення. Не можна, щоб Китай контролював щось і одночасно мало щось на 100 мільйонах американських телефонів", - заявив Лютнік у програмі "Squawk on the Street".

Майбутнє TikTok у США залишається невизначеним з 2024 року, коли Конгрес ухвалив законопроект, який забороняє платформу, якщо її китайський власник ByteDance не укладе угоду зі Сполученими Штатами.

Законодавці стурбовані тим, що уряд КНР може отримати доступ до конфіденційних даних американських користувачів або маніпулювати контентом на платформі. Наразі домовленостей не досягнуто і переговори щодо угоди затяглися.

Минулого місяця президент Дональд Трамп продовжив термін вирішення цього питання утретє з моменту вступу на посаду у січні. Тепер ByteDance має час до 17 вересня, щоб продати TikTok.

"По суті контроль буде в американців. Американці володітимуть технологією. Американці контролюватимуть алгоритм. Дональд Трамп готовий піти на це", — зазначив міністр і додав, якщо Китай не схвалить угоду, "тоді TikTok припинить своє існування" в США.

Поки що неясно, наскільки успішно просуваються переговори про угоду. Однак, наприкінці минулого місяця в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що має групу "дуже багатих людей", готових купити платформу.

Нагадаємо, керівництво Північноатлантичного альянсу офіційно заборонило співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, виходячи з міркуваннь безпеки.