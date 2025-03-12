ТікТок впроваджує нові інструменти для батьківського контролю та захисту підлітків

TikTok впроваджує нові функції для батьків, щоб вони могли краще контролювати облікові записи своїх підлітків та допомогти їм розвивати здорові цифрові звички. Платформа надає інструменти для налаштування обмежень та забезпечення позитивного досвіду для молоді.

Про це йдеться в релізі TikTok.

Про нові функції застосунку

З моменту запуску функції батьківського контролю Family Pairing на TikTok п’ять років тому, додавалися нові можливості, засновані на відгуках сімей і порадах експертів.

Тепер представлена функція Time Away, яка дозволяє батькам контролювати час використання TikTok своїми підлітками. За допомогою цієї функції можна встановлювати перерви на використання додатку, залежно від часу доби — для навчання, відпочинку чи вихідних.

Батьки також можуть налаштувати регулярний графік. Якщо зміни в планах потребують додаткового часу, підлітки можуть запросити дозволу, але остаточне рішення приймається батьками.

До функції Family Pairing додається можливість для батьків бачити, на кого підписаний їхній підліток у TikTok, хто слідкує за ним, а також які облікові записи він заблокував. Це надає батькам більше видимості та можливість підтримувати постійний діалог з дітьми, допомагаючи їм розвивати цифрову грамотність.

Окрім того, з урахуванням відгуків батьків, найближчим часом TikTok впровадить нову функцію, що дасть змогу підліткам, які повідомляють про відео, що може порушувати правила платформи, одночасно сповіщати своїх батьків або опікунів, навіть якщо ті не користуються функцією Family Pairing.

Завдяки останнім оновленням батьки отримали можливість переглядати та налаштовувати понад 15 функцій безпеки, благополуччя та конфіденційності. Серед них:

Можливість відновити доступ до стрічки STEM, якщо підліток вимкнув її. Ця функція тепер доступна в понад 100 країнах і щотижня використовується мільйонами підлітків.

Встановлення персоналізованих обмежень на час використання екрана. Наприклад, батьки можуть обмежити підлітка до 30 хвилин на TikTok протягом тижня та дозволити більше часу на вихідних. Після досягнення встановленого ліміту підліток може продовжити використання додатку лише за умови введення унікального пароля батьками. Навіть якщо батьки не налаштовують обмеження, усі користувачі до 18 років автоматично мають 60-хвилинний щоденний ліміт.

Автоматичне повернення налаштувань облікового запису підлітка до приватних за умовчанням, якщо він зробив свій профіль загальнодоступним.

Про формування збалансованих цифрових звичок

TikTok анонсує нову функцію, яка допоможе підліткам вимикатися вночі.

Якщо користувач віком до 16 років перебуває в додатку після 22:00, його стрічка буде перервана новим режимом згортання. Цей повноекранний режим із заспокійливою музикою покликаний допомогти підліткам розслабитися і нагадати їм про час.

Якщо підліток вирішить залишитися в додатку після першого нагадування, з’явиться друге, більш важке для відхилення повідомлення.

Крім того, TikTok не надсилає push-повідомлення вночі, щоб не турбувати підлітків.

Ці функції були розроблені з урахуванням найкращих практик теорії зміни поведінки, щоб надавати позитивні стимули, які допоможуть підліткам розвивати здорові та збалансовані звички на довгий термін.

У найближчі тижні планується додати медитативні вправи до нагадувань про відпочинок, оскільки дослідження показують, що уважна медитація може позитивно впливати на якість сну.

Співпраця для визначення вікових обмежень

Гарантія віку є однією з найскладніших проблем для онлайн-платформ, регуляторів та політиків. Продовжується дотримання вікових стандартів та впровадження нових методів для підтвердження віку користувачів.

Використовуються технології, зокрема машинне навчання, щоб обмежити доступ до платформи для осіб до 13 років і забезпечити відповідність віку підлітків.

Також налагоджено співпрацю з Telefоnica для розробки методів використання інформації про вік від операторів мобільних мереж для підтвердження віку користувачів.

TikTok активно підтримує діалог з різними зацікавленими сторонами щодо забезпечення віку. Альянс об'єднує онлайн-платформи, регуляторів, політиків, організації, що займаються питаннями конфіденційності та захисту прав дітей, для обговорення галузевих підходів до підтвердження віку.

Нагадаємо, в квітні минулого року Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді.