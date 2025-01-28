Microsoft веде переговори про придбання TikTok - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що компанія Microsoft веде переговори про придбання американського підрозділу TikTok.

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, він веде переговори з кількома сторонами щодо можливого придбання активів TikTok і планує ухвалити рішення про майбутнє додатку протягом наступних 30 днів.

Як пише видання, 26 січня стартап Perplexity AI запропонував об’єднатися з TikTok, при цьому уряд США в майбутньому отримає до половини акцій нової компанії.

Повідомляється, що це вже другий випадок, коли Microsoft розглядає можливість придбання TikTok.

Раніше повідомлялося, що китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTokна своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

Своєю чергою Дональд Трамп нещодавно заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.