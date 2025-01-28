Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok.

Об этом пишет Reuters.

По словам Трампа, он ведет переговоры с несколькими сторонами о возможном приобретении активов TikTok и планирует принять решение о предстоящем приложении в течение следующих 30 дней.

Как пишет издание, 26 января стартап Perplexity AI предложил объединиться с TikTok, при этом правительство США в будущем получит до половины акций новой компании.

Сообщается, что это уже второй случай, когда Microsoft рассматривает возможность приобретения TikTok.

Ранее сообщалось, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску, если компания не сможет избежать запрета соцсети в США.

В США хотят запретить TikTok

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat .

Но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, впрочем, поручив Министерству торговли провести исследования проблем безопасности по этим приложениям. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

В свою очередь, Дональд Трамп недавно заявил, что не стоит запрещать платформу TikTok в течение "некоторого времени", упомянув о результатах охватов своего контента во время предвыборной кампании. Он также обратился в Верховный суд с просьбой отложить ожидаемый запрет TikTok, который может вступить в силу за день до его инаугурации.