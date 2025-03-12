ТикТок внедряет новые инструменты для родительского контроля и защиты подростков

TikTok внедряет новые функции для родителей, чтобы они могли лучше контролировать аккаунты своих подростков и помочь им развивать здоровые цифровые привычки. Платформа предоставляет инструменты для настройки ограничений и положительного опыта для молодежи.

Об этом говорится в релизе TikTok.

О новых функциях приложения

С момента запуска функции родительского контроля Family Pairing на TikTok пять лет назад, добавлялись новые возможности, основанные на отзывах семей и советах экспертов.

Теперь представлена функция Time Away, позволяющая родителям контролировать время использования TikTok своими подростками. С помощью этой функции можно устанавливать перерывы на использование приложения, в зависимости от времени суток для обучения, отдыха или выходных.

Родители также могут настроить регулярный график. Если изменения в планах требуют дополнительного времени, подростки могут запросить разрешение, но окончательное решение принимается родителями.

К функции Family Pairing Добавляется возможность для родителей видеть, на кого подписан их подросток в TikTok, кто следит за ним, а какие учетные записи он заблокировал. Это дает родителям больше видимости и возможность поддерживать постоянный диалог с детьми, помогая им развивать цифровую грамотность.

Кроме того, с учетом отзывов родителей, в ближайшее время TikTok внедрит новую функцию, позволяющую подросткам, сообщающим о видео, что может нарушать правила платформы, одновременно извещать своих родителей или опекунов, даже если те не пользуются функцией Family Pairing.

Благодаря последним обновлениям родители получили возможность просматривать и настраивать более 15 функций безопасности, благополучия и конфиденциальности. Среди них:

Возможность восстановить доступ к ленте STEM, если ребенок отключил ее. Эта функция теперь доступна более чем в 100 странах и еженедельно используется миллионами подростков.

Установка персональных ограничений при использовании экрана. Например, родители могут ограничить подростка до 30 минут TikTok в течение недели и позволить больше времени на выходных. После достижения установленного лимита подросток может продолжить использование приложения только при вводе уникального пароля родителями. Даже если родители не настраивают ограничения, все пользователи до 18 лет автоматически имеют 60-минутный ежедневный лимит.

Автоматический возврат настроек учетной записи подростка к частным по умолчанию, если он сделал свой профиль общедоступным.

О формировании сбалансированных цифровых привычек

TikTok анонсирует новую функцию, которая поможет детям выключаться ночью.

Если пользователь до 16 лет находится в приложении после 22:00, его лента будет прервана новым режимом свертывания. Этот полноэкранный режим с умиротворяющей музыкой призван помочь подросткам расслабиться и напомнить им о времени.

Если ребенок решит остаться в приложении после первого напоминания, появится второе, более трудное для отклонения сообщения.

Кроме того, TikTok не отправляет push-сообщение ночью, чтобы не беспокоить подростков.

Эти функции были разработаны с учетом лучших практик теории изменения поведения, чтобы оказывать положительные стимулы, которые помогут подросткам развивать здоровые и сбалансированные привычки на длительный срок.

В ближайшие недели планируется добавить медитативные упражнения к напоминаниям об отдыхе, поскольку исследования показывают, что внимательная медитация может оказывать положительное влияние на качество сна.

Сотрудничество для определения возрастных ограничений

Гарантия возраста является одной из самых сложных проблем для онлайн-платформ, регуляторов и политиков. Продолжается соблюдение возрастных стандартов и внедрение новых методов для подтверждения возраста пользователей.

Используются технологии, в частности, машинное обучение, чтобы ограничить доступ к платформе для лиц до 13 лет и обеспечить соответствие возраста подростков.

Также налажено сотрудничество с Telefоnica по разработке методов использования информации о возрасте от операторов мобильных сетей для подтверждения возраста пользователей.

TikTok активно поддерживает диалог с различными заинтересованными сторонами по обеспечению возраста. Альянс объединяет онлайн-платформы, регуляторов, политиков, организации, занимающиеся вопросами конфиденциальности и защиты прав детей, для обсуждения отраслевых подходов к подтверждению возраста.

Напомним, в апреле прошлого года Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде .