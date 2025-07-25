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TikTok станет недоступным для американцев, если Китай не согласится на контроль США

tik tok
США требуют контроля над приложением TikTok. / Freepik

Министр торговли Говард Лютник 24 июля заявил, что TikTok станет недоступным для американцев, если Китай не согласится предоставить США больше контроля над популярным приложением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC .

"Мы приняли решение. Нельзя, чтобы Китай контролировал что-либо и одновременно имело что-то на 100 миллионах американских телефонов", - заявил Лютник в программе "Squawk on the Street".

Будущее TikTok в США остается неопределенным с 2024 года, когда Конгресс принял законопроект, запрещающий платформу, если ее китайский владелец ByteDance не заключит соглашение с Соединенными Штатами.

Законодатели обеспокоены тем, что правительство КНР может получить доступ к конфиденциальным данным американских пользователей или манипулировать контентом на платформе. Пока договоренности не достигнуты и переговоры по соглашению затянулись.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп продлил срок решения этого вопроса в третий раз с момента вступления в должность в январе. Теперь у ByteDance есть время до 17 сентября, чтобы продать TikTok.

"По сути, контроль будет у американцев. Американцы будут владеть технологией. Американцы будут контролировать алгоритм. Дональд Трамп готов пойти на это", — отметил министр и добавил, если Китай не одобрит соглашение, "тогда TikTok прекратит свое существование" в США.

Пока неясно, насколько успешно продвигаются переговоры по соглашению. Однако, в конце прошлого месяца в интервью Fox News Трамп заявил, что имеет группу "очень богатых людей", готовых купить платформу.

Напомним, руководство Североатлантического альянса официально запретило сотрудникам загружать приложение TikTok на свои устройства исходя из соображений безопасности.

Автор:
Татьяна Ковальчук