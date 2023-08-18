Языковой омбудсмен пожаловался в СБУ и СНБО на тотальное обрусение Болградского района: кого поймали на нарушениях

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины по результатам комплексного мониторинга, проведенного его представителями в Болградском районе Одесской области и выявившего системные нарушения, “носящие угрожающий характер”.

Как говорится в отчете, соответствующий плановый выездной мониторинг был проведен с 24 июля по 18 августа в городах Болград и Арциз, поселке Тарутино и селе Кубей. Это четыре крупнейших населенных пункта района. Проверке подлежала деятельность органов власти, частных и коммунальных учреждений, относящихся к определенным сферам общественной жизни.

В частности, речь идет о публичном управлении и администрировании (органы власти и самоуправления), охране правопорядка (отделы полиции), здравоохранении (коммунальные учреждения здравоохранения), культуре (коммунальные учреждения культуры), транспорте (местные автостанции), почте (региональные отделения государственной "Укрпочты" и частной "Новой почты") и обслуживании (предоставители услуг, распространители товаров, заведения питания).

В целом проанализирована деятельность 44 субъектов. Мониторинг осуществлялся методом непосредственного наблюдения, контакта с ними и исследования информации, находящейся в общем доступе в интернете, в два этапа по ряду языковых показателей.

Это язык общения при выполнении служебных обязанностей, язык информации для общего ознакомления, язык информации о товарах и услугах, язык интернет-представительства, язык обслуживания, язык представления информации о музейных предметах и язык туристического и экскурсионного обслуживания.

Какие нарушения зафиксировал языковой мониторинг

В частности, зафиксировано использование русского языка во время выполнения служебных обязанностей со стороны мэра Болграда Сергея Димитриева, старосты села Табаки Владимира Терзи, старосты села Зализничное Светланы Герги, Тарутинского поселкового главы Саввы Чернева и его заместителя Ивана Долгорука.

Также нарушение требований закона зафиксировано за гостиницей "Инзов" (ФЛП Коджебаш Федор Дмитриевич) и рестораном-кафе "Саган" в Болграде: их сайты выполнены только на русском языке.

Размещение части информации для общего ознакомления исключительно на негосударственном языке (русском) зафиксировано и в деятельности ЦПАУ Болградского горсовета и Болградского бюро правовой помощи Министерства юстиции.

"Коммуникационный процесс с некоторыми должностными лицами засвидетельствовал их недостаточный уровень владения государственным языком, что может быть связано с отсутствием соответствующей языковой практики и постоянным использованием негосударственного языка при выполнении служебных обязанностей", - заключили у языкового омбудсмена.

При этом в отчете приводится объяснение начальника ЦПАУ Майи Божковой, в отношении которой также выявлено нарушение, согласно которому использование русского языка при выполнении служебных обязанностей (дача интервью, общение с посетителями) связано с тем, что граждане просто не владеют государственным языком.

В сфере деятельности полиции представители Кременя нарушений не зафиксировали, но указывают, что говорят на украинском правоохранители с определенными трудностями (долгий поиск соответствий в украинском языке, использование одновременно русского и украинского языков при даче объяснений по отдельным вопросам), что может свидетельствовать об отсутствии соответствующей языковой практики и использовании во время службы преимущественно негосударственного языка.

Представление информации для общего ознакомления на негосударственном языке зафиксировано и в деятельности Болградской и Татутинской районных больниц и Тарутинского центра первичной медико-санитарной помощи. В аналогичных Болградском и Арцизском центрах такого нарушения не нашли, но языковые навыки их работников по-украински оказались недостаточными.

Также у Кременя выявили предоставление информации на негосударственном языке детской библиотекой в Болграде и осуществление туристического и экскурсионного обслуживания на негосударственном языке историко-этнографическим музеем в селе Кубей. При этом библиотека в ответ на замечания нарушение устранила.

В то же время использование негосударственного языка для информирования граждан выявили на автостанциях всех трех бывших райцентров (во всех случаях - на русском). Нарушения были зафиксированы и в отделениях "Укрпочты" 68702 (Болград), 68500 (Тарутино) и 68404 (Арциз), а также отделения "Новой почты" №2 в Арцизе. Последние два нарушения устранили после замечаний.

В сфере обслуживания нашли нарушения (почти везде - по части языка обслуживания и информирования) в болградском супермаркете "Юность", магазинах "Пирамида" и "Саксан", столовой "Сели-поели", кафе "Лидер", упомянутых ресторане "Саган" и гостинице "Инзов", а также в ресторане Pizzeria da Sergio (Тарутино), магазине "Вирсавия" и заведении питания Good bear (Арциз).

В целом отмечено, что несоблюдение требований языкового законодательства зафиксировано в деятельности 25 субъектов из 44 (56%); а общее количество нарушений, выявленных по результатам мониторинга, составило 46. По состоянию на 18 августа были устранены только девять из них, включая те, которые были устранены сразу после замечания работника секретариата языкового омбудсмена.

Какие выводы сделали у языкового мобудсмена

При этом в секретариате указывают, что Болградский район является полиэтническим регионом, и на этот факт постоянно обращают внимание в разговоре местные чиновники и коммунальщики, обосновывая его специфичность и объясняя низкий уровень применения и владения украинским языком.

"На первый взгляд особенность региона связана с этническим разнообразием, мультикультурализмом и разными идентичностями, толерантными друг к другу и мирно сосуществующими уже на протяжении многих веков. На самом же деле под так называемой "спецификой" скрывается тотальное обрусение региона, что является следствием политики русификации, проводившейся в регионе в последние века", - говорится в отчете.

У Кременя отмечают, что хотя болгарское национальное меньшинство составляет более половины населения района, а доля этнических россиян не выходит за 5%, публичное пространство городов и поселков наполнено русским языком и русскоязычной информацией для общего ознакомления, вывесками и сообщениями.

Надписи на болгарском языке (или на других языках национальных меньшинств, традиционно проживающих в регионе, в частности гагаузском или албанском) являются редкостью, как и соответствующая национальная символика.

"Это делает города и села региона похожими на любой другой населенный пункт обрусевшего востока Украины, который не является полиэтническим по своему составу. Обрусение характерно для всех сфер, которые анализировались в рамках мониторинга", - заключили представители языкового омбудсмена.

Там указывают, что внимание государства к вопросу преодоления последствий русификации региона было недостаточным, что привело к "изоляции части граждан от общенационального информационного пространства и украинского контекста в целом".

Однако принятие местных программ по развитию и функционированию украинского языка, по мнению авторов отчета, может стать действенным шагом в вопросе формирования разветвленной сети курсов по его изучению, которые будут учитывать особенности и потребности разных возрастов.

"Очевидно, что вопрос функционирования украинского языка в Болградском районе является лишь частью более широкой проблемы, связанной с изменением постсоветской идентичности местного населения с соответствующим культурным контекстом и пророссийским имперским нарративом", - говорится в документе.

По мнению Кременя, доминирование русского не просто нарушает требования языкового законодательства и ограничивает представителей нацменьшинств региона в их правах, но и создает "благоприятные условия для информационного и политического влияния государства-агрессора, уязвимости местного населения к нарративам вражеской пропаганды и распространению сепаратистских настроений", что является угрозой национальной безопасности Украины.

Уполномоченный также ссылается на решение Конституционного суда о конституционности языкового закона от 14 июля 2021 года, где отмечается, что "угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства". Он выразил надежду на оперативное реагирование на проблему со стороны СНБО и СБУ и конкретные шаги местных властей.

Каков подробный языковой состав Болградского района

Напомним, что Болградский район в нынешних границах был образован в рамках административно-территориальной реформы 2020 года и почти полностью совпадает с объединенными границами бывших Болградского, Арцизского и Тарутинского районов.

Согласно данным переписи населения 2001 года, в пределах нынешнего объединенного Болградского района проживало 168,9 тысяч человек, из которых 43,7% указали родным языком болгарский, 29,1% - русский, 11,8% - украинский, 9% - гагаузский, 4,7% - "молдавский" (то есть румынский), еще 1,6% - другой (в том числе около 1% - албанскуий). По состоянию на начало 2022 года Госслужба статистики оценивала численность населения района в 144,7 тысячи жителей.