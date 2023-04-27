Где в Украине чаще всего нарушают языковой закон

С начала года в адрес секретариата уполномоченного по защите государственного языка поступило 1212 обращений граждан по поводу нарушений языкового закона.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

“Рекордсменом является Киев – 491 обращение. Далее следует Одесщина – 184, Днепропетровщина – 104, Харьковщина – 95. Среди крупнейших нарушителей – интернет-магазины, а также сайты, через которых осуществляется обслуживание (450 обращений). 240 обращений касались непосредственно сферы обслуживания”, - отметил Кремень.

По его словам, сфера образования и науки остается среди наиболее чувствительных:

“За 2023 год есть 153 обращения о нарушении языкового закона педагогами. Это те нарушения, которые были зафиксированы в высших учебных заведениях, когда профессора, доценты отдельных университетов продолжали распространять тезис о неважности украинского как языка образовательного процесса", - сообщил Кремень.

Он напомнил недавний пример с Государственным налоговым университетом в Ирпене, где, несмотря на просьбы студентов, преподавательница отказалась вести пары по философии на украинском языке.

"Но в то же время университетская среда, студенчество и руководство сегодня активно работает над тем, чтобы улучшить языковую ситуацию. Так, скажем, на юге, востоке и в центре страны у нас появились студенческие языковые омбудсмены. Молодежь по-настоящему утверждает украинский: создает разговорные языковые клубы, объединяется в ассоциации языковых курсов, побуждает других к применению государственной", - сказал Кремень.

Он проинформировал, что в течение 2022-го и в начале 2023 года в Украине создано более полутысячи бесплатных курсов по изучению государственного языка.

Заметим, в знак солидарности 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык.

Напомним, с 16 июля 2022 года начали действовать новые нормы "языкового" закона согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и интерфейс.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.