Министр образования отреагировал на скандал с отстранением преподавательницы, отказавшейся перейти на украинский

Манипуляции вокруг языка – это ничто иное, как лицемерие. Человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Если преподаватель отказывается вести занятия на государственном языке, то показывает тем самым пренебрежительное отношение к стране.

Такое мнение высказал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

"Манипуляции вокруг языка - это ничто иное, как лицемерие. И мне крайне сложно оставаться по этому поводу равнодушным. Если кто-то, преподавая на украинском, на перерыве переходит на русский, - он или она на самом деле демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству. Я прошу всех прекратить такую практику", – отметил Лесовой.

Он подчеркнул, что система образования должна поддерживать украиноязычную среду для детей.

Также министр отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете в Ирпене, где преподавательница отказалась проводить занятия на украинском языке.

"Кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком, - это прямое нарушение действующего законодательства. В этом случае будут приняты меры. Это очевидно. Но не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит... мягко говоря... несоответствующий ее роли", - подчеркнул Лесовой.

Он отметил, что образовательное сообщество формирует нацию и общество будущего.

"С позиции министра образования скажу такое: не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали его как повод для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство и свою свободу. И человек (особенно человек в образовании!) должен осознавать свою роль и ответственность в этой борьбе", - сказал Лесной.

Он призвал формировать вокруг детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.

По мнению министра, так поступают люди, желающие успеха для своих детей и верящие в собственную способность привести к успеху свою страну.

Ранее в Государственном торгово-экономическом университете (ДТЭУ) также разразился скандал. Студенты выложили в интернет запись, на которой преподавательница отправляет их на фронт в ответ на просьбу вести лекции на украинском языке.

Отметим, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запретил всем лицам, находящимся на ее территории, употреблять русский язык.

Напомним также, что в ноябре Киевский городской совет полностью исключил русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.