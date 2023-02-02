Викладачку, яка вела лекції російською та відправляла студентів на фронт, звільнили з університету

У Державному торговельно-економічному університеті (ДТЕУ) спалахнув скандал. Студенти виклали в інтернет запис, на якому викладачка відправляє їх на фронт на прохання вести лекції українською мовою.

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У Телеграм-каналі університету опублікували аудіозапис відповіді викладачки на прохання вести лекції українською мовою, а не російською.

"Совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах сидить? А самі ви чому тут, чому не на фронті? Вам є 18. Я російськомовна. Хочу спитати вас, україномовних, чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?", - так російською відповіла викладачка Ніна Іванченко на прохання студентів проводити заняття державною мовою.

Після розголосу у мережі, адміністрація ДТЕУ повідомила, що звільнила Іванченко з навчального закладу.

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України. До університету надійшло звернення студентів та матеріали про порушення викладачем Іванченко Ніною Олексіївною педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів", - йдеться в повідомленні.

На сайті ДТЕУ зазначено, що Іванченко Ніна Олексіївна займала посаду доцента кафедри статистики та економетрії. У 1972 році вона закінчила з відзнакою Туркменський політехнічний інститут заспеціальністю інженер-економіст.

У науково-дослідному інституті економіки та будівництва Держбуду СРСР в 1983 році в Москві захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Економіка, організація управління і планування народного господарства". В 1989 році рішенням ДК СРСР отримала вчене звання доцента.

Зазначимо, Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив усім особам, що знаходяться на її території, вживати російську мову.

Нагадаємо також, що в листопаді Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.