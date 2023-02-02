Преподавательницу, которая вела лекции на русском и отправляла студентов на фронт, уволили из университета

В Государственном торгово-экономическом университете (ГТЭУ) разразился скандал. Студенты выложили в интернет запись, на которой преподавательница отправляет их на фронт в ответ на просьбу вести лекции на украинском языке.

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В Телеграмм-канале университета опубликовали аудиозапись ответа преподавательницы на просьбу вести лекции на украинском языке, а не на русском.

"Совесть у вас есть? Ваши родители дома с вами? Кто из вас в окопах сидит? А сами вы почему здесь, почему не на фронте? Вам есть 18. Я русскоязычная. Хочу спросить вас, украиноязычных, почему вы сидите дома? Ваши родители? почему дома сидят?", - так на русском ответила преподавательница Нина Иванченко на просьбу студентов проводить занятия на государственном языке.

После огласки в сети администрация ГТЭУ сообщила, что уволила Иванченко из учебного заведения.

"ГТЭУ занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины. В университет поступило обращение студентов и материалы о нарушении преподавателем Иванченко Ниной Алексеевной педагогической этики, использовании языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов", - говорится в сообщении.

На сайте ГТЭУ отмечено, что Иванченко Нина Алексеевна занимала должность доцента кафедры статистики и эконометрии. В 1972 году она окончила с отличием Туркменский политехнический институт по специальности инженер-экономист.

В научно-исследовательском институте экономики и строительства Госстроя СССР в 1983 году в Москве защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика, организация управления и планирование народного хозяйства". В 1989 году решением ДК СССР получила учёное звание доцента.

Отметим, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запретил всем находящимся на ее территории лицам употреблять русский язык.

Напомним также, что в ноябре Киевский городской совет полностью исключил русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.