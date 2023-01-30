Запрет Киево-Могилянской академией русского языка "совпал" с получением ею $1 миллиона - языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что решение Киево-Могилянской академии запретить использование русского языка на своей территории "совпало" с тем, что один из украинских эмигрантов завещал учебному заведению 1 миллион долларов. Об этом, как говорится в сообщении омбудсмена, он сказал в эфире телеканала "Киев".

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"Насколько мне известно, одно из его пожеланий – чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности", - сказал Креминь.

При этом он подчеркнул, что решение университета поддерживает, назвав его "достаточно мощным заделом" и выразив надежду, что таковой "будет ретранслирован и в других университетах Украины".

"Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. Вместе с тем статья 21 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорит о том, что язык образовательного процесса – государственный", - сказал он.

Обращаясь к Министерству образования и науки и Союзу ректоров высшего образования, Креминь призвал принять дополнительные меры по неукоснительности соблюдения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного с целью недопущения нарушений, "которые, к сожалению, имеют место в отдельных вузах".

"В условиях российско-украинской войны вопрос защиты языка и его утверждения – среди приоритетных, поэтому сфера образования должна быть примером в вопросах защиты национальных интересов", – отметил он.

Отметим, что в комментарии BBC News Украина после принятия указанного решения президент НаУКМА Сергей Квит заявил, что никаких наказаний за нарушение запрета на употребление русского все же не будет и никто не будет специально отслеживать язык общения людей между собой.

"Этот вопрос не наказания, а культурных изменений. Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы "Могилянка" полностью была украиноязычным университетом", - отметил Квит.

Он также добавил, что за использование в общении русского студентов не будут наказывать, поскольку в статье 10 Конституции записано, что в Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Кроме того, руководитель университета отметил, что в нем "готовы ко всему" в вопросе возможных судебных исков относительно языка и новых правил. Отметим при этом, что за ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по языковым признакам согласно статье 161 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность с наказанием до трех лет тюрьмы.

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