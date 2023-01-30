Заборона Києво-Могилянською академією російської мови "збіглася" з отриманням нею $1 мільйона - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що рішення Києво-Могилянської академії заборонити використання російської мови на своїй території "збіглося" у часі з тим, що один з українських емігрантів заповів навчальному закладу 1 мільйон доларів. Про це, як ідеться у повідомленні мовного омбудсмена, він сказав в ефірі телеканалу "Київ".

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"Наскільки мені відомо, одне з його побажань - щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності", - сказав Кремінь.

При цьому він підкреслив, що рішення університету підтримує, назвавши його "досить потужним зачином" і висловивши сподівання, що той "буде ретрансльований і в інших університетах України".

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Разом з тим, стаття 21 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу - державна", - сказав він.

Звертаючись до Міністерства освіти і науки та Спілки ректорів закладів вищої освіти, Кремінь закликав вжити додаткових заходів щодо неухильності дотримання закону про забезпечення функціонування української мови як державної з метою недопущення порушень, "які, на жаль, мають місце в окремих ЗВО".

"В умовах російсько-української війни питання захисту мови та її утвердження - серед пріоритетних, тож сфера освіти має бути прикладом в питаннях захисту національних інтересів", - зазначив він.

Зазначимо, що у коментарі ВВС News Україна після ухвалення зазначеного рішення президент НаУКМА Сергій Квіт заявив, що жодних покарань за порушення заборони на вживання російської все ж не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.

"Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це буде сприяти тому, щоб "Могилянка" повністю була україномовним університетом", - зазначив Квіт.

Він також додав, що за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть, оскільки у статті 10 Конституції записано, що в Україні "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

Крім того, керівник університету зазначив, що у ньому "готові до всього" в питанні можливи судових позовів щодо мови і нових правил. Зазначимо при цьому, що за обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за мовними ознаками згідно статті 161 Кримінального кодексу передбачено відповідальність з покаранням до трьох років тюрми.

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