Міністр освіти відреагував на скандал з відсторенням викладачки, яка відмовилася перейти на українську

Маніпуляції навколо мови - це ніщо інше, як лицемірство. Людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Якщо викладач відмовляється вести заняття державною мовою, то показує цим зневажливе ставлення до країни.

Таку думку висловив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Маніпуляції навколо мови - це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим. Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, - він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави. Я прошу всіх припинити таку практику", - зазначив Лісовий.

Він підкреслив, що система освіти повинна підтримувати українськомовне середовища для дітей.

Також міністр відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті в Ірпені, де викладачка відмовилася проводити заняття українською мовою.

"Кейс із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову, - це пряме порушення чинного законодавства. Щодо цього випадку будуть вжиті заходи. Це очевидно. Та не лише в порушенні законодавства питання. Поведінка цієї пані має вигляд… м’яко кажучи… невідповідний її ролі", - наголосив Лісовий.

Він зауважив, що освітянська спільнота формує націю та суспільство майбутнього.

"З позиції міністра освіти скажу таке: не ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір і свою свободу. І людина (особливо людина в освіті!) повинна усвідомлювати свою роль і відповідальність у цій боротьбі", - сказав Лісовий.

Він закликав формувати навколо дітей українськомовне середовище - мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.

На думку міністра, так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей і які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну.

Раніше у Державному торговельно-економічному університеті (ДТЕУ) також спалахнув скандал. Студенти виклали в інтернет запис, на якому викладачка відправляє їх на фронт на прохання вести лекції українською мовою.

Зазначимо, Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив усім особам, що знаходяться на її території, вживати російську мову.

Нагадаємо також, що в листопаді Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.