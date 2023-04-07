Відмовилася викладати українською - в Податковому університеті відсторонили викладачку (ВІДЕО)

У Державному податковому університеті в Ірпіні на Київщині стався мовний скандал, після якого викладачку відсторонили від роботи в освітньому закладі. Про це повідомли на сайті університету.

Інцидент трапився зі студентами першого курсу університету на занятті з філософії.

Під час заняття одна зі студенток попросила викладачку Любов Воробйову перейти на українську мову, на що отримала відмову.

Також педагог заявила, якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не відвідувати її лекції. Любов Воробйова заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається.

Викладачка додала, що іспит також буде приймати "виключно російською мовою".

“6 квітня 2023 року на адресу Університету надійшло колективне звернення студентів про те, що д.ф.н, професор кафедри соціальної філософії та управління Любов Воробйова використовує російську мову під час проведення лекцій у дистанційному форматі. Відповідний факт було зафіксовано на відео”, - йдеться на сайті університету.

В адміністрації Державного податкового університету розпочали службове розслідування, а викладача відсторонили від виконання обов'язків.

"Використання російської мови в освітньому процесі - пряме порушення закону України. Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима!" - заявив очільник ДПУ Дмитро Серебрянський.

Зазначимо, що викладачка філософії перебуває за кордоном. Вона виїхала з України, оскільки її рідне місто Ірпінь було окуповане.

Під час занять викладач відмовилася спілкуватися українською. Відео: Facebook

Нагадаємо, в Україні діє мовний закон ”Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з яким усі державні установи та підприємства мають вести свою офіційну роботу виключно українською мовою.

На викладача може чекати штраф і звільнення у межах трудового законодавства.

Зазначимо, згідно результатів, які опублікували влітку 2022 року, в Україні за два роки кількість дописів українською в соцмережах зросла з 16% до 37%. В 2020 році в соціальних мережах державною мовою публікували лише кожен шостий допис (16%). Станом на липень 2022-го ситуація змінилась таким чином: 37% дописів українською мовою проти 63% російською.