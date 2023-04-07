Отказалась преподавать на украинском - в Налоговом университете отстранили преподавательницу (ВИДЕО)

В Государственном налоговом университете в Ирпене в Киевской области произошел языковой скандал, после которого преподавательницу отстранили от работы в образовательном учреждении. Об этом сообщили на сайте университета.

Инцидент произошел со студентами первого курса университета на занятии по философии.

Во время занятия одна из студенток попросила преподавательницу Любовь Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ.

Также педагог заявила, если студентам режет слух русский, то они могут не посещать ее лекции. Любовь Воробьева заявила, что преподает на русском уже 35 лет, поэтому менять ничего не собирается.

Преподавательница добавила, что экзамен также будет принимать "исключительно на русском языке".

“6 апреля 2023 г. в адрес Университета поступило коллективное обращение студентов о том, что д.ф.н, профессор кафедры социальной философии и управления Любовь Воробьева использует русский язык во время проведения лекций в дистанционном формате. Соответствующий факт был зафиксирован на видео”, – говорится на сайте университета.

В администрации Государственного налогового университета было начато служебное расследование, а преподавателя отстранили от исполнения обязанностей.

"Использование русского языка в образовательном процессе - прямое нарушение закона Украины. Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо!" – заявил глава университета Дмитрий Серебрянский.

Отметим, что преподавательница философии находится за границей. Она уехала из Украины, поскольку ее родной город Ирпень был оккупирован.

Во время занятий преподаватель отказалась общаться на украинском. Видео: Facebook

Напомним, в Украине действует языковой закон ”Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, согласно которому все государственные учреждения и предприятия должны вести свою официальную работу исключительно на украинском языке.

Преподавателя может ожидать штраф и увольнение в рамках трудового законодательства.

Отметим, согласно результатам, опубликованным летом 2022 года, в Украине за два года количество сообщений на украинском в соцсетях возросло с 16% до 37%. В 2020 году в социальных сетях на государственном языке публиковали только каждое шестое сообщение (16%). По состоянию на июль 2022-го ситуация изменилась следующим образом: 37% сообщений на украинском языке против 63% на русском.