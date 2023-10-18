Україна офіційно визнала молдавську мову не існуючою - прем'єр Румунії

Влада України вирішила відмовитися від визнання окремої молдавської мови і надалі розглядатиме її як румунську. Про це свідчать повідомлення прес-служби уряду Румунії за результатами спільного засідання урядів двох країн у Києві.

Окрім цього, румунський прем'єр Марчел Чолаку зустрівся 18 жовтня з українським президентом Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Зазначається, що під час офіційних зустрічей глава уряду привітав кроки, зроблені урядом України "щодо визнання неіснування так званої "молдавської мови".

"Вперше після 27 років наполегливості кількох урядів, кількох президентів країни було проведено ad hoc об'єднане засідання уряду і вирішено, що молдавська мова більше не існує як офіційна мова. Вперше після радянського панування в цій частині світу існує лише одна офіційна мова, а саме румунська мова", - сказав Чолаку, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Глава румунського уряду висловив подяку українській владі за "історичне рішення, яким виправлено несправедливість", та впевненість у подальшому покращенні законодавства щодо прав нацменшин.

"З цього моменту на міжнародному рівні існує лише одна мова, яку представляє румунський народ, - румунська мова... Твердо вірю, що разом ми також працюватимемо над зміною законодавства щодо прав меншин", - заявив Чолаку.

За його словами, всі права, які мають українці в Румунії, будуть закріплені і в українському законодавстві для громадян румунського походження, які проживають в Україні. Прем'єр при цьому додав, що разом з українським колегою розглянув і проблематику забезпечення богослужінь румунською мовою.

"Свобода віросповідання є фундаментальним правом, а збереження релігійної ідентичності та мови богослужінь є основоположними принципами для будь-якого суспільства", - наголосив він.

Нагадаємо, що румунська влада порушила питання молдавської мови на урядовому рівні після візиту Шмигаля до Бухаресту у серпні цього року. 10 жовтня Румунію відвідав і Зеленський. Проте наразі конкретна суть рішень української влади з цього питання не відома.

Молдавська мова – це румунська?

В Україні, як і в низці інших країн, які успадкували це явище від практики СРСР, молдавська мова досі розглядалася як окрема від румунської мови сутність, а молдавани - як окремий від румунів народ.

Однак літературна молдавська мова, що використовує в Республіці Молдова писемність на основі латинського алфавіту, фактично є ідентичною румунській. Для розмовної ж молдавської мови характерне широке вживання русизмів, незрозумілих пересічним жителям Румунії.

16 березня 2023 року парламент Молдови схвалив закон, згідно з яким словосполучення "молдавська мова" замінюється на "румунську мову" у всьому законодавстві країни, включаючи Конституцію. 23 березня його підписала президент Майя Санду.

У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, яка контролює лівобережну частину колишньої Молдавської РСР, однією з трьох офіційних мов (разом з російською та українською) є молдавська мова на кирилиці, тобто в єдиній формі, що використовувалася офіційно за радянських часів.

Скільки молдаван та румунів в Україні та українців у Румунії

Згідно з результатами єдиного перепису населення, проведеного за часи незалежності, на грудень 2001 року в Україні жило 258,6 тисячі молдаван і 151 тисяча румунів. Молдавську мову назвали рідною 185 тисяч осіб, а румунську - 142,7 тисячі. Згідно ж з останнім радянським переписом 1989 року, в Україні було 324,5 тисячі молдаван і 134,8 тисячі румунів.

При цьому обидві громади мешкають у місцях свого компактного проживання незмішано: так, відповідні жителі Закарпаття, Південної Буковини та колишнього Герцаївського району Чернівецької області традиційно практично виключно називають себе румунами з мовою румунською, у той час як жителі колишньої Бессарабської губернії (південь Одеської області та схід Чернівецької, так само як і сучасна Республіка Молдова) – практично виключно молдаванами з мовою молдавською.

У Румунії ж етнічних українців проживає помітно менше – у 1992 році їх було 65,5 тисячі, у 2002 – 61,1 тисячі. У 2011 році українцями себе назвали 50,9 тисячі, а в 2021 - 45,8 тисячі. Рідною українську мову 1992 року називали, відповідно, 63,6 тисячі жителів Румунії, 2002 - 57,4 тисячі, 2001 - 48,9 тисячі, а 2021 - 40,9 тисячі.

Більшість румунських українців компактно проживають у районі на сході повіту Марамуреш, який межує з українським Закарпаттям, а також у повіті Сучава у місцевостях поблизу кордону з Чернівецькою областю. При цьому варто зазначити, що Румунія нині визнає окремою народністю нечисленних у цій країні (менше 1 тисячі осіб) русинів, яких Україна розглядає як українців.