Украина официально признала молдавский язык не существующим - премьер Румынии

Власти Украины решили отказаться от признания отдельного молдавского языка и в дальнейшем будут рассматривать его как румынский. Об этом свидетельствуют сообщения пресс-службы правительства Румынии по результатам совместного заседания правительств двух стран в Киеве.

Помимо этого, румынский премьер Марчел Чолаку встретился 18 октября с украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Отмечается, что в ходе официальных встреч глава правительства приветствовал шаги, предпринятые правительством Украины "по признанию несуществования так называемого "молдавского языка".

"Впервые после 27 лет настойчивости нескольких правительств, нескольких президентов страны, было проведено ad hoc объединенное заседание правительства и решено, что молдавский язык больше не существует как официальный язык. Впервые после советского господства в этой части мира существует только один официальный язык, а именно румынский язык", - сказал Чолаку, отвечая на вопросы СМИ.

Глава румынского правительства выразил благодарность украинским властям за "историческое решение, которым исправлена несправедливость", и уверенность в дальнейшем улучшении законодательства о правах нацменьшинств.

"С этого момента на международном уровне существует только один язык, который представляет румынский народ, - румынский язык... Твердо верю, что вместе мы также будем работать над изменением законодательства, касающегося прав меньшинств", - заявил Чолаку.

По его словам, все права, которыми обладают украинцы в Румынии, будут закреплены и в украинском законодательстве для граждан румынского происхождения, проживающих в Украине. Премьер при этом добавил, что вместе с украинским коллегой рассмотрел и проблематику обеспечения богослужений на румынском языке.

"Свобода вероисповедания является фундаментальным правом, а сохранение религиозной идентичности и языка богослужений являются основополагающими принципами для любого общества", - отметил он.

Напомним, что румынские власти подняли вопрос молдавского языка на правительственный уровень после визита Шмыгаля в Бухарест в августе этого года. 10 октября Румынию посетил и Зеленский. Тем не менее, пока конкретная суть решений украинских властей по данному вопросу не известна.

Молдавский язык - это румынский?

В Украине, как и в ряде других стран, унаследовавших данное явление от практики СССР, молдавский язык до сих пор рассматривался как отдельная от румынского языка сущность, а молдаване - как отдельный от румын народ.

Однако литературный молдавский язык, использующий в Республике Молдова письменность на основе латинского алфавита, де-факто идентичен румынскому. Тем не менее, для разговорного молдавского языка характерно широкое употребление русизмов, непонятных рядовым жителям Румынии.

16 марта 2023 года парламент Молдовы одобрил закон, согласно которому словосочетание "молдавский язык" заменяется на "румынский язык" во всем законодательстве страны, включая Конституцию. 23 марта его подписала президент Майя Санду.

В непризнанной же Приднестровской Молдавской Республике, контролирующей левобережную часть бывшей Молдавской ССР, одним из трех официальных языков (вместе с русским и украинским) является молдавский язык на кириллице, то есть в единственной форме, использовавшейся официально в советское время.

Сколько молдаван и румын в Украине и украинцев в Румынии

Согласно единственной переписи населения, проведенной за время независимости, на декабрь 2001 года в Украине жило 258,6 тысячи молдаван и 151 тысяча румын. Молдавский язык назвали родным 185 тысяч человек, а румынский - 142,7 тысячи. Согласно же последней советской переписи 1989 года, в Украине было 324,5 тысячи молдаван и 134,8 тысячи румын.

При этом обе общины проживают в местах своего компактного проживания несмешанно: так, соответствующие жители Закарпатья, Южной Буковины и бывшего Герцаевского района Черновицкой области традиционно практически исключительно называют себя румынами с языком румынским, в то время как жители бывшей Бессарабской губернии (юг Одесской области и восток Черновицкой, равно как и современная Республика Молдова) - практически исключительно молдаванами с языком молдавским.

В Румынии же этнических украинцев проживает заметно меньше - в 1992 году их было 65,5 тысячи, в 2002 - 61,1 тысячи. В 2011 году украинцами себя назвали 50,9 тысячи, а в 2021 - 45,8 тысячи. Родным украинский язык в 1992 году называли, соответственно, 63,6 тысячи жителей Румынии, в 2002 - 57,4 тысячи, в 2001 - 48,9 тысячи, а в 2021 - 40,9 тысячи.

Большинство румынских украинцев компактно проживают в районе на востоке уезда Марамуреш, граничащем с украинским Закарпатьем, а также в уезде Сучава в местностях вблизи границы с Черновицкой областью. При этом стоит отметить, что Румыния ныне признает отдельной народностью немногочисленных в этой стране (менее 1 тысячи человек) русинов, которых Украина рассматривает в качестве украинцев.