Рекордний обвал населення, русифікація та деукраїнізація: що показав перепис населення Молдови-2024

Молдова 30 січня оприлюднила попередні результати третього перепису населення, проведеного станом на 8 квітня 2024 року. Відповідно до них, чисельність населення зі звичайним місцем проживання в Молдові (без невизнаного Придністров'я) скоротилася до 2,401 мільйона.

Порівняно з даними попереднього перепису 2014 року, яке наводить саме Національне бюро статистики Молдови, цей показник скоротився на 13,9%, що свідчить про найшвидше скорочення населення серед усіх країн Східної Європи (без урахування України) в останні три десятиліття.

Скорочення серед чоловіків було більшим (на 15,4%), ніж серед жінок (на 12,5%), через що частка останніх піднялася з 52% до 52,9%. При цьому сільське населення скоротилося на 25% до 1287,5 тисячі осіб, а міське зросло на 3,7% до 1113,7 тисячі.

У Кишиневі ж із підпорядкованими населеними пунктами населення зросло на 16,7% до 719,7 тисячі осіб, тоді як у решті країн воно впало радикально — у північних районах на 23,4%, у центральних на 21,3%, у Гагаузії – на 15,3%, в інших південних районах – на 26%. Проте докладних даних щодо територіального розподілу поки не наводиться.

Також дослідження зафіксувало радикальні зміни у віковому складі населення. Так, чисельність осіб віком від 65 років зросла на 38,8% (у тому числі на 62,7% серед міського населення та майже на 80% у Кишиневі), тоді як чисельність молоді 15-24 років, навпаки, впала на 37,6% (у тому числі більш ніж удвічі скоротилася у сільській місцевості, але лише на 15,9% у міській загалом та лише на 2,7% у Кишиневі).

Частка громадян Молдови, які мають ще якесь громадянство, за 10 років зросла майже втричі – з 5,6% до 15,6% (у Кишиневі – з 14,5% до 26,2%). Частка ж іноземців піднялася з 0,5% до 0,9% (у Кишиневі – з 1% до 2,1%).

У національному складі найбільше помітно скоротилася частка українців — з 6,8% до 4,9%. Частка росіян впала з 4,1% до 3,2%, внаслідок чого їх стало менше, ніж гагаузів, частка яких скоротилася незначно (з 4,4% до 4,2%). З іншого боку, частка жителів, що назвалися молдованами, зросла з 75,3% до 77,2%, румунами — з 6,7% до 7,9%. Ще 1,6% населення (проти 1,9% у 2014 році) вказали болгарську національність.

У той же час частка тих, хто назвав свою мову "молдавською", скоротилася з 56,9% до 49,2%, а тих, хто назвав її "румунською", — підскочила з 23,2% до 31,3%. Також зросла частка жителів з рідною мовою російською – з 9,9% до 11,1%, але впала з 4% до 2,9% частка тих, хто назвав рідною українську.

Мовою повсякденного спілкування 46% вказали "молдавську" (падіння з 55%), а 33,2% — "румунську" (зростання з 23,7%). Частка тих, хто розмовляє російською, зросла з 14,6% до 15,3%, українською — впала з 2,8% до 2%.

Гагаузьку вказали рідною 3,8%, розмовною – лише 2,3%, болгарську – 1,2% та 0,8% відповідно. При цьому абсолютні цифри за національно-культурним складом бюро статистики поки що не наводить. Також наголосимо, що остаточні підсумки перепису, які Молдова обіцяє опублікувати протягом півроку, можуть відрізнятися від попередніх.

Зазначимо, що в Україні перепис населення не проводився вже 24 роки і не планується в найближчому майбутньому. Так, у жовтні 2023 року Кабінет міністрів формалізував фактичне скасування перепису, наміченого раніше на цей рік. У попередні ж 15 років дослідження переносилося ще п'ять разів, що є безпрецедентним випадком в історії.