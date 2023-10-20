Кабмін вчергове відклав перепис населення: тепер - на невизначений час

Кабінет міністрів 20 жовтня формалізував фактичне скасування проведення в 2023 році другого всеукраїнського перепису населення. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне розпорядження Кабміну №1542 від 9 грудня 2020 року визнано таким, що втратило чинність.

Державній службі статистики уряд доручив внести пропозицію щодо проведення перепису населення вже після припинення чи скасування в Україні воєнного стану. Таким чином, перепис наразі відкладено на невизначений термін.

Нагадаємо, що єдиний в історії незалежної України перепис населення пройшов ще у грудні 2001 року. Тоді в країні було зафіксовано 48,457 мільйона осіб наявного і 48,241 мільйона постійного населення.

Усі наступні оцінки Держстату базувалися саме на цих даних, щороку, відповідно, падаючи в достовірності. ООН при цьому рекомендує проводити переписи не рідше ніж один раз на десять років.

Останні щорічні оцінки чисельності населення Держстат публікував в розрізі населених пунктів станом на 1 січня 2022 року, а в розрізі районів - станом на 1 лютого 2022 року. На останню дату населення України оцінювалося (без Кримського півострова, виключеного з даних з 2015 року) в 41,13 мільйона жителів.

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року жодні демографічні оцінки вже не публікуються через надо радикальні зміни у чисельності, складі та територіальному розподілі населення внаслідок війни з Росією, окупацію нею значних територій та відповідних масштабних міграційних процесів.

Зазначимо при цьому, що в лютому компанія "Опендатабот", що оперує сервісом моніторингу офіційних даних, заявила, що за 2022 рік в Україні було зареєстровано 206 тисяч народжень та 335,7 тисячі смертей.

Історія скасувань перепису в Україні

Зазначимо, що Україна має унікальну в світовій практиці історію багаторазового скасування перепису населення. Так, другий перепис ще у квітні 2008 року був намічений на 2011 рік, але у липні 2009 року перенесений на 2012 рік. Проте по факту у 2012 році перепис не пройшов, і лише у жовтні того року його проведення перенесли на 2013 рік.

У 2013 році перепис також не провели, і у вересні того року уряд переніс дату статистичного дослідження одразу на 2016 рік. Але перед настанням цього року, у грудні 2015 року Кабмін вирішив знову відкласти перепис, визначивши його датою вже 2020 рік.

Однак під час перебування на посаді міністра Кабміну наприкінці 2019 та на початку 2020 року Дмитра Дубілета, який активно лобіював ідею відмови від переписів у принципі, Україна в черговий раз де-факто відмовилася від проведення запланованого перепису, а згодом в країні почався карантин через поширення коронавірусу, який і так фактично зробив його проведення у 2020 році неможливим.

9 грудня 2020 року Кабмін схвалив чергове перенесення проведення перепису населення – одразу на 2023 рік, скасувавши попередні рішення та ухваливши нову окрему постанову.

У Мінітерстві цифрової трансформації перед російським вторгненням заявляли, що онлайн-етап перепису мав розпочатися ще наприкінці 2022 року. Однак через війну з РФ органами державної статистики будь-які роботи щодо проведення всеукраїнського перепису населення 2023 року було припинено.

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