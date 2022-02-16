В Минцифры хотят начать онлайн-этап переписи населения уже в конце 2022 года

В Министерстве цифровой трансформации намерены обеспечить начало первого этапа сбора данных от граждан в рамках переписи населения Украины уже в конце текущего года, несмотря на прежние планы правительства провести ее в 2023 году. Об этом сказал в интервью dev.ua заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"Мы хотим, чтобы первый этап стартовал в конце этого года. А фактически всю перепись мы хотим провести в первом полугодии 2023 года", - отметил он.

Выскуб напомнил, что сбор данных предусмотрен в три этапа, и сообщил, что "реестровая перепись" путем верификации данных в различных государственных реестрах уже почти завершена.

"За счет сопоставления данных в разных реестрах мы получим наиболее актуальную и релевантную базу всех мест регистрации граждан. Это будет основа. И мы как раз сейчас ее заканчиваем делать. Кстати, услуга смены регистрации прописки в "Дії" именно поэтому стала сейчас возможной - сопоставили все данные в реестрах", - заявил замминистра.

При этом он дал понять, что участие в онлайн-переписи может быть обеспечено через портал госуслуг "Дія". После этого этапа будет проведен личный обход населения, которое не участвовало в предыдущем этапе.

"Интернет-раунд: мы предложим гражданам сделать электронную самоперепись. Если вы не хотите, чтобы к вам приходили домой, есть возможность зайти, допустим, на портал "Дія" и заполнить анкету. Офлайн-перепись: метод обхода людей — до дверей. И как раз тут нам помогает Apple. Там есть много технических нюансов: например, когда наш сотрудник приходит к человеку, доступ к его форме включается по геотаргетингу", - сказал Выскуб.

Планируется, что обход будет проводиться с использованием планшетов Apple, и сейчас компания, по словам представителя Минцифры, "помогает нам построить правильную концепцию офлайн-переписи".

"Они ищут свое место на больших проектах цифровой трансформации. Сейчас они предоставляют нам в первую очередь экспертную консультацию. Если будет принято решение, и мы поймем, как эффективно задействовать их технологию, то они могут предоставить существенные скидки на планшеты. Мы сейчас пытаемся выйти на финальное количество планшетов, которые будут необходимы. Это зависит от эффективности проведения первых двух раундов", - заявил замглавы Минцифры.

По его словам, изначально планировалось, что для проекта понадобится более 100 тысяч планшетов, однако сейячас в министерстве хоятт уменьшить эту цифру до 30-40 тысяч.

"Первое ТЭО переписи было рассчитано на 5 млрд грн, так как обход ногами стоит дорого. И для Украины это очень дорого! Мы сейчас хотим эту цифру в несколько раз уменьшить за счет оптимизации технических процессов и чтобы процесс, его методологию одновременно признали в ЕС и других странах", - добавил чиновник.

Он также отметил, что планшеты, которые будут задействованы в переписи, после ее проведения должны будут отойти в школы и прочие образовательные объекты, потому затраты на них не будут "бесполезной тратой денег на единичный проект".

Выскуб также рассказал, что предварительный перечень вопросов переписи к данному моменту сокращен, однако окончательный вариант не принят. При этом он назвал странными и неактуальными некоторые вопросы о домохозяйствах, которые планировалось включить в анкету.

"В той анкете, которую предлагали взять за основу в конце 2021 года, были очень странные вопросы — "У вас душевая кабина или ванна? Туалет на улице или дома?" Много всего неактуального. Мы долго пытались понять, откуда такие вопросы в анкете появились. И она уже была утверждена Кабмином. Сейчас министр Михаил Федоров с международными экспертами провел анализ этой анкеты. И уже сократил с 50 вопросов до 40", - заявил заместитель министра.

По его словам, Федоров сейчас разослал всем коллегам по Кабмину на рецензию новую анкету и попросил их продумать, какая именно информация больше всего необходима для дальнейшего управления разными сферами.

Выскуб сообщил, что на следующей неделе планируется встреча со всеми министрами и финализация новой анкеты, и выразил надежду, что к марту окончательный вариант будет согласован.

Отметим, что проведение переписи населения с упором на административные данные, а не обход населения, в целом уже не является новшеством: подобным образом уже были проведены переписи последнего раунда в ряде европейских стран, в том числе в соседних Польше и Словакии, а также в трех странах Балтии.

Напомним, что 9 декабря 2020 года Кабмин решил перенести проведение второй всеукраинской переписи населения на 2023 год. 5 января 2022 года Госслужба статистики утвердила программу будущей переписи, однако это не конкретный перечень вопросов, а лишь описание их сути.

Изначально она еще в апреле 2008 года была намечена на 2011 год, однако в июле 2009 года перенесена на 2012 год. Не прошла она и в 2012 году, и в октябре того года ее проведение перенесли на следующий 2013-й.

В 2013 году перепись также не смогли провести, и в сентябре того года правительство перенесло дату статистического исследования сразу на 2016 год. Однако перед наступлением этого года, в декабре 2015-го Кабмин решил снова отложить перепись, определив ее датой уже 2020 год.

При этом единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Все последующие оценки Госслужбы статистики базируются на этих данных, с каждым годом, соответственно, падая в достоверности. ООН же рекомендует проводить переписи как минимум раз в десять лет.

Отметим, что в бытность на должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года идею отказа от переписи 2020 года и от переписей в принципе активно отстаивал Дмитрий Дубилет.

Он, в частности, высказывал идею о создании так называемого "единого реестра украинцев", который бы отражал демографическую ситуацию в реальном времени. Однако вскоре после ухода Дубилета из власти в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, фактически сделавшей перепись в 2020 году невозможной.

Команда Дубилета в бытность его министром даже провела альтернативное исследование по оценке общей численности населения подконтрольной Украине территории (она оказалась на уровне 37,3 млн), используя различные алгоритмы. Были обнародованы данные только по областям, в том числе радикально отличающиеся от официальных оценок, а вот обещание опубликовать данные по районам Дубилет не сдержал до сих пор.