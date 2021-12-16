В три этапа: Федоров рассказал, как в Украине проведут перепись населения

В Украине в 2023 году совместно с корпорацией Apple проведут перепись населения. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что этот процесс разделят на три этапа: верификация данных, онлайн- и офлайн-раунд. Об этом Федоров рассказал в интервью изданию BBC News. Украина.

Начальный этап

По словам Федорова, сначала проведут верификацию данных во всех базовых реестрах. Это сделают, чтобы получить качественные данные и убрать дубли из реестров.

Кроме того, реестры обменяются данными между собой. Демографический реестр станет базовым для всех остальных.

"Это позволит понять реальную ситуацию — сколько людей в стране", — объяснил министр.

Второй этап — онлайн-раунд

Украинцам нужно будет зарегистрироваться на специальном портале. Часть необходимой информации автоматически подтянется из реестров. Остальные данные, которых будет не хватать, граждане введут самостоятельно.

Третий этап — офлайн-раунд

В большей мере третий этап пройдет для тех украинцев, которые не смогли внести информацию о себе на портале. Он предусматривает, что люди будут ходить по домам, чтобы получить нужные данные для переписи населения.

"Сейчас не буду детализироваться, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда", — добавил Федоров.

Он также сообщил, что Минцифры работает над тем, чтобы сделать процесс переписи населения как можно дешевле. Ранее государство планировало потратить на это 5-6 миллиардов гривен. Министр заверил, что на деле эта сумма будет меньше.

Он рассказал, что ведомство уже сэкономило за счет удешевления технологий, с которыми будут ходить переписчики – планшеты, смартфоны. Минцифры также знает, как сэкономить на разработке информационной системы в 3-4 раза.

Он добавил, что перепись будет проходить по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, для того чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Это процесс будет длиться не больше чем полгода.

Министр не уточнил, что именно будет делать Apple в процессе переписи населения Украины. Министерство цифровой трансформации Украины только в конце ноября подписало с Apple меморандум о взаимопонимании. Федоров отметил, что у компании есть специалисты, которые помогали просчитывать логистику, когда Apple занималась этим процессом в США.

Президент Владимир Зеленский предложил генеральному директору Apple Тиму Куку поучаствовать в проведении переписи населения Украины еще во время рабочей поездки в США в сентябре 2021 года. Тогда Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в IT-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине.