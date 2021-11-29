Украина стала лидером в мире по вымиранию населения

В Украине население сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и уже к 2050 году уменьшится до 35 миллионов.

Об этом говорится в аналитическом докладе ООН "Демографические процессы".

«Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире и, вероятно, сократится до 35 млн к 2050 году», — говорится в тексте документа.

Основными причинами сокращения населения Украины в ООН называют:

– низкий коэффициент рождаемости;

– высокий уровень смертности;

– постоянный рост внешней миграции.

Среди причин низкой рождаемости отмечаются низкий уровень достатка и отсутствие у женщин возможностей объединять карьеру и уход за детьми.

В организации подчеркнули, что низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии.

В ООН отмечают, что треть украинцев умирают в возрасте до 65 лет и половину из этих смертей можно было бы предотвратить. Поведение с высоким риском и неинфекционные болезни являются одними из основных причин высокого уровня смертности, особенно среди мужчин.

Кроме того, сообщается, что пятую часть населения составляют люди старше 60 лет – к 2050-му эта цифра возрастет до 36%, а количество рабочей силы сократится на 30%.

В ООН ожидают, что расходы на потребности пожилых людей в Украине будут расти одним из самых быстрых темпов в Европе, они будут составлять 25% ВВП к 2050-му.

По оценкам ООН, примерно 3 млн украинцев находятся за границей. Миграцию стимулируют высокий уровень бедности, трудности с поиском работы с достойной оплатой, политические, социальные факторы, а также фактор безопасности, говорится в документе.

"Украинские власти должны обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей через политически и финансово стабильную систему", — подчеркнули в ООН.

Перепись населения — вечная тема украинской политики. За последнее десятилетие каждый премьер-министр говорил о необходимости составить портрет страны, но потом обязательно откладывал этот процесс.

Последний раз всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году — тогда выяснилось, что в стране живет 48 млн 457 тысяч человек.

С приходом команды Владимира Зеленского тренд обещать перепись никуда не исчез. Через два месяца после своего назначения премьер-министр Алексей Гончарук признался, что его команда думает над тем, как провести ее уже в 2019 году. Но уже в январе 2020 года министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выступил против, объяснив свою позицию тем, что у традиционной формы подсчета высокая погрешность и вообще это слишком дорогой процесс.

Но ситуация может измениться, ведь в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Планируется, что один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple во время переписи украинского населения в 2023 году.

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