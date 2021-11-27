В Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Поводом является презентация проектов, наработанных совместно с Министерством трансформации Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие - в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Во главе с Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине, в сентябре, мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты совместно с Apple решили представить в Киеве", — заявил министр.

Он отметил, что один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple во время переписи украинского населения в 2023 году.

Федоров подчеркнул, что, кроме этого будут и другие "классные новости".

Отмечаем, что, по информации издания AIN.UA, вице-президент Apple Марк Леннон впервые приедет в Украину 30 ноября 2021 года.

Ранее президент Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона заявил, что мировые гиганты Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов.

Напоминаем, Зеленский в ходе рабочего визита в США в сентябре этого года встречался с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании. Тогда стороны, вероятно, первый раз обсудили проект переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и о возможности сотрудничества при реализации аналогичной задачи в Украине.