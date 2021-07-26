Саботировать пересчет. Почему власть постоянно обещает перепись населения и не проводит ее

Перепись населения — вечная тема украинской политики. За последнее десятилетие каждый премьер-министр говорил о необходимости составить портрет страны, но потом обязательно откладывал этот процесс. Но сейчас ситуация оказалась на том этапе, когда даже в ООН настаивают на важности такого учета.

Сейчас Всеукраинская перепись населения запланирована на 2023 год, но корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, почему руководству страны может быть не выгодно ее проводить.

Пять переносов и коэффициент Дубилета

Последний раз всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году — тогда выяснилось, что в стране живет 48 млн 457 тысяч человек. Повторить ее планировали провести в 2011 году, но ближе к сроку перенесли сначала на 2012-й, а потом и на 2013 год. Незадолго до Революции Достоинства правительство Николая Азарова отсрочило процедуру еще на несколько лет, до на 2016 года.

Однако и у следующего Кабмина не получилось — в декабре 2015 года Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьер-министра, перенес перепись с 2016-го на 2020 год. Вскоре его преемник Владимир Гройсман подчеркнул: к ней нужно срочно готовиться, поскольку эти данные позволят понять реальную ситуацию в стране и проблемы ее развития. Тогда же Министерство финансов посчитало, что Всеукраинская перепись обойдется государственному бюджету в 2,2 млрд грн.

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С приходом команды Владимира Зеленского тренд обещать перепись никуда не исчез. Через два месяца после своего назначения премьер-министр Алексей Гончарук признался — его команда думает над тем, как провести ее уже в 2019 году. Но уже в январе 2020 года министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выступил против, объяснив свою позицию тем, что у традиционной формы подсчета высокая погрешность и вообще это слишком дорогой процесс.

"Это мероприятие стоило бы 3 − 4 млрд грн. Мое мнение заключается в том, что его не нужно делать. Это абсолютно нерентабельная история будет", — отметил министр.

Заявление это прозвучало практически одновременно с презентацией результатов новой методики подсчета населения, которую курировал непосредственно Дубилет. Собрав данные у мобильных операторов, добавив к ним информацию из реестров и дополнив это все неким социологическим исследованием, правительство выяснило — численность населения в Украине сейчас составляет 37 млн 289 тысяч человек.

Проблема заключалась в том, что экспертное сообщество жестко раскритиковали то, что сделал Дубилет. Например, эксперты Украинского центра общественных данных заявили — очень похоже, что команда Дубилета просто взяла данные Государственной службы статистики по каждому возрасту (0, 1, 2, 3 года и так далее), а потом умножила их на коэффициент 0,888. Сам министр назвал эту информацию фейком. Кроме то, заявления Дубилета о ненужности традиционное переписи осудила и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

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И Алексей Гончарук, и Дмитрий Дубилет через несколько месяцев после этого лишились своих кресел. А новый премьер-министр Денис Шмыгаль внес необходимость полноценной переписи населения в свою программу деятельности правительства. В декабре 2020 года было решено, что очередная перепись населения состоится в 2023 году, а на выполнение всего комплекса работ необходимо 7 млрд 260 млн грн. Из них около 70% уйдут на заработную плата временного переписного персонала и начисления на нее.

Наконец, в феврале 2021 году Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Всеукраинской переписи. По нему процедура должна проводиться не реже, чем раз в десять лет, а в процессе опроса населения необходимо выяснять: состав и родственные связи членов украинских семей, возраст, пол, дату и место рождения, семейное состояние, этническое происхождение, гражданство, образование и еще несколько ключевых параметров.

Причины переноса: финансовая, политическая и статистическая

Заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило аргументирует необходимость переписи. Эти данные позволят не просто узнать численность населения.

"В современной экономике, при такой многофункционально-развитой социальной сфере необходимо знать, в первую очередь, структуру населения. Все социологические исследования и локальные выборки строятся на информации переписи населения. Есть целый ряд вопросов, которые нельзя получить из другого источника — данные о семейном составе населения, о языковом и национальном составе, уровне образования. Она дает возможность узнать все структурные характеристики. И, конечно, особенно размещение населения по территории", — говорит Курило.

Демограф также отмечает, что перепись является отправной точкой для распределения финансов и развития практически всей социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). При этом Курило напомнила — последнюю перепись, которая в Европе состоялась десять лет назад, пропустили только Северная Македония и Украина. При этом в Македонии перепись должна пройти как раз в 2021 году. Курило подчеркивает — ей самой очень хотелось бы знать, почему этот вопрос так часто откладывается.

Глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский переносы объясняет разными причинами. В том числе, политическими и избирательными циклами, сменой власти и развитием негативных геополитических событий.

В свою очередь заместитель директора независимой исследовательской организации "Социополис" Сергей Литвинов говорит о нескольких конкретных причинах, из-за которых власти страны откладывают перепись. Первая — финансовая. По словам социолога, перепись является весьма дорогостоящим мероприятием и на этом процессе нельзя украсть денег, в отличии от строительства дорог или объектов инфраструктуры. Сложности для распила бюджетов возникнут потому, что большинство расходов уйдет на зарплату.

Вторая причина — политическая. Всеукраинская перепись продемонстрирует множество негативных трендов, которые наметились в Украине за двадцать лет. Среди них: значительное сокращение населения в общем и сокращение сельского населения в частности.

"Допустим, был один кирпичный завод или одна лесопилка. Они остановилось и за двадцать лет люди разъехались. Покажет эта перепись и последствия снижения рождаемости, а также старения населения. Но самое главное, она опровергнет слова политиков о том, что власть печется об интересах народа. Они звучат в любой программе и любом обещании, а эти цифры покажут, что Украина — одной ногой в могиле", — объясняет Литвинов.

Третья причина связана с данными Государственной службы статистики. После реальной переписи они во многом окажутся совершенно оторванными от реальности. Социолог говорит о собственном опыте — когда его организация пыталась получить данные по распределению населения на районном уровне, то их просто не оказалось. Вместо них были только экстраполяции данных с 2001 года.

"Местные власти сознательно вводили центральные в заблуждение по поводу численности населения в населенных пунктах — к этому параметру привязан размер дотаций/субвенций из госбюджета. Перепись вскроет эти махинации и уголовные дела за фактически воровство госсредств должны будут получить не только региональные царьки, но и те, кто выделял им деньги сверх положенного из Киева. Потому немало людей как в центре, так и на местах заинтересованы саботировать перепись", — добавил эксперт.

Когда же пройдет перепись?

Литвинов не верит, что перепись населения будет проведена в обозримом будущем. Это, по его словам, может быть четвертой причиной, почему власть срывает процесс — его просто не смогут довести до конца.

"Настолько далеко зашли процессы деградации управления. Власть разучилась реализовывать на системном уровне проекты такого уровня. На местах это все саботируют, будут рисовать цифры. Надо будет контролировать каждый шаг и каждый чих. Сама по себе дорогая перепись, за счет процессов разложения и дезорганизации, окажется в несколько раз дороже. Никто на себя не хочет брать такие обязательства и потому каждый режим, начиная с 2001 года, передает это по наследству, как генетическое заболевание", — объясняет социолог.

С такой позицией не согласен Забловский. Он отмечает, что любая власть заинтересована в переписи, чтобы понимать объемы существующих ресурсов. Он уверен — весь процесс можно провести в гибридном режиме, с помощью реестров и баз данных. Забловский приводит в пример оценку туристических потоков, для которой используют Big Data.

"Можно по разному относиться к тому, что проводил Дубилет, но, по крайней мере, уже есть методология и результаты, которые нужно просто дополнительно верифицировать и использовать", — резюмирует он.

Как бы там ни было, дальше игнорировать вопрос переписи украинским властям будет сложно — координаторка системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани в начале июля заявила, что проведение переписи необходимо. Она обратила внимание, что наша страна пропустила перепись по всему миру в 2010 году, а надежные, исчерпывающие данные "необходимы для дальнейшего принятия решений".

Удастся ли выполнить требование ООН в 2023 году — вопрос открытый. Но, как уже отмечали эксперты, выделить дополнительные несколько миллиардов гривен в условиях коронавирусного кризиса будет непросто. Как и в целом организовать этот процесс. С другой стороны, жесткий карантин, который главный санитарный врач Украины Игорь Кузин обещает уже этой осенью, может стать идеальной почвой для первого шага в этом направлении.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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