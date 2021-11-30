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По примеру США: Apple поможет Украине провести перепись населения
Министерство цифровой трансформации Украины подписало с американской корпорацией Apple меморандум о взаимопонимании. Согласно документу техгигант поможет провести перепись населения в Украине.
Об этом 30 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.
В пресс-службе президента сообщили, что перепись населения вместе с Apple проведут в 2023 году. "Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения вместе с Apple", - прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кроме того, техгигант поможет Украине разработать и определить приоритетные проекты для перехода Украины в режим paperless.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Apple должен обеспечить поддержку в использовании и улучшении приложения "Дія" на базе операционной системы iOS, которая установлена на смартфонах Apple.
Помимо этого, Украина и представители Apple договорились, что техгигант вместе с Минцифры будет работать над повышением цифровой грамотности украинцев.
Эта договоренность предусматривает профессиональное обучение учителей, использующих платформу iOS. Также будут создаваться инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.
"Для нас один из главных приоритетов – диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти", – добавил Зеленский, комментируя подписание меморандума.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский предложил генеральному директору Apple Тиму Куку поучаствовать в проведении переписи населения Украины еще во время рабочей поездки в США в сентябре 2021 года.
Тогда Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в IT-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности, за счет команд онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.
Президент Украины собирается привлекать техгиганта и для реализации других проектов в Украине. Во время своего пресс-марафона 26 ноября он сообщил, что Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов. Но президент подчеркнул, что онлайн-выборы не отменят привычных выборов.