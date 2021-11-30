По примеру США: Apple поможет Украине провести перепись населения

Министерство цифровой трансформации Украины подписало с американской корпорацией Apple меморандум о взаимопонимании. Согласно документу техгигант поможет провести перепись населения в Украине.

Об этом 30 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Я горжусь тем, что Украина будет второй страной в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с Apple. Важный меморандум о взаимопонимании был подписан сегодня между Минцифры и технологическим гигантом. Оцифровка — безусловный приоритет для нашего государства", — написал глава государства.

В пресс-службе президента сообщили, что перепись населения вместе с Apple проведут в 2023 году. "Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения вместе с Apple", - прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, техгигант поможет Украине разработать и определить приоритетные проекты для перехода Украины в режим paperless.

Также Apple должен обеспечить поддержку в использовании и улучшении приложения "Дія" на базе операционной системы iOS, которая установлена на смартфонах Apple.

Помимо этого, Украина и представители Apple договорились, что техгигант вместе с Минцифры будет работать над повышением цифровой грамотности украинцев.

Эта договоренность предусматривает профессиональное обучение учителей, использующих платформу iOS. Также будут создаваться инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.

"Для нас один из главных приоритетов – диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти", – добавил Зеленский, комментируя подписание меморандума.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Минцифры, Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. Фото: пресс-служба президента Украины

Ранее сообщалось, что президент Зеленский предложил генеральному директору Apple Тиму Куку поучаствовать в проведении переписи населения Украины еще во время рабочей поездки в США в сентябре 2021 года.

Тогда Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в IT-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности, за счет команд онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

Президент Украины собирается привлекать техгиганта и для реализации других проектов в Украине. Во время своего пресс-марафона 26 ноября он сообщил, что Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов. Но президент подчеркнул, что онлайн-выборы не отменят привычных выборов.