Гендиректор Microsoft продал половину своей доли в компании

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла за два дня продал около половины своих акций компании. Эта сделка принесла топ-менеджеру более $285 млн.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на федеральную документацию по ценным бумагам.

В этих документах, которые Microsoft передала Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указано, что Наделла продал 838 584 акции за два дня.

До продажи гендиректор Microsoft владел 1,7 млн ценных бумаг техгиганта. В издании отметили, что это самая крупная продажа акций Наделлы.

"Сатья продал около 840 000 акций своего пакета акций Microsoft в целях личного финансового планирования и диверсификации. Он стремится к постоянному успеху компании, и его активы значительно превышают требования, установленные советом директоров Microsoft", — говорится в письменном заявлении представителя Microsoft.

Аналитики считают, что этот шаг может быть связан с введением штатом Вашингтон 7% налога на долгосрочный прирост капитала начиная с 2022 года на сумму, превышающую $250 тысяч в год.

В настоящее время рыночная капитализация компании составляет 2,53 триллиона долларов. За время работы Наделлы этот показатель вырос на 780%.

Гендиректор Microsoft не первый топ-менеджер крупной американской компании, который начал распродавать свои акции. Основатель Tesla Илон Маск в начале ноября также начал активно продавать ценные бумаги своей компании.

Миллиардер провел голосование в Twitter после того, как сенатор от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется только самых состоятельных людей.

Так как основной актив Маска — ценные бумаги, миллиардер предложил продать часть своих ценных бумаг, чтобы заплатить налоги. После того, как пользователи проголосовали "за" эту идею, основатель Tesla начал продавать ценные бумаги.

В конце ноября Маск продал 934 091 акцию компании на сумму $1,05 млрд. В целом он собирается продавать 10% акций, которые ему принадлежали в момент голосования в Twitter.