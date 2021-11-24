Илон Маск продолжает продавать акции Tesla: уже выручил почти $10 млрд

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) продал ещё 934 091 акцию компании на сумму $1,05 млрд. Это стало очередным этапом в процессе продажи 10 % принадлежащих миллиардеру акций Tesla, что необходимо для оплаты налогов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 23 ноября Маск продал 934 тысяч акций после исполнения опциона на покупку 2,15 млн бумаг.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже 9,2 млн бумаг на сумму $9,85 млрд. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем участвовали более 3,5 млн человек.

До проведения опроса Маску принадлежало более 17% акций Tesla. Стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) – почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 7,9 млн бумаг Tesla.

Когда Илон Маск опубликовал в социальной сети опрос, некоторые рыночные эксперты назвали это безответственным, поскольку косвенно тот затрагивал финансовые интересы не только самого Маска, но и профессиональных биржевых игроков, а также рядовых акционеров.

По некоторым данным, продажа акций была запланирована задолго до начала опроса, поскольку Маску требовалось получить средства для уплаты налогов за 22,8 млн акций Tesla, полученных ещё в 2012 году.

Вскоре после голосования пользователей Twitter акции Tesla упали в цене, и Маск за два дня потерял порядка $50 млрд — возможно, крупнейшая единовременная потеря для одного физического лица за всю историю биржевых торгов. Хотя с тех пор курс значительно вырос, ему так и не удалось вернуться к прежним значениям.

К слову, миллиардер уже не первый раз заявляет о готовности к масштабной продаже ценных бумаг. Ранее он утверждал, что продаст акции на $6 млрд, если это поможет победить голод в мире.

Отметим, Илон Маск может себе это позволить, ведь накануне журнал Forbes признал его самым богатым человеком в истории.