Илон Маск за неделю продал акций Tesla почти на $7 миллиардов

Миллиардер, изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск продал за эту неделю акций компании на сумму 6,9 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно представленным в Комиссию США по ценным бумагам и биржам документам, только в пятницу Маск продал 1,2 млн акций на сумму более 1,2 млрд долларов США.

В общей сложности он продал уже 6,36 млн акций на этой неделе.

Сейчас Маску необходимо продать еще 10 млн акций Tesla, чтобы полностью выполнить обещание о продаже 10% компании-автопроизводителя.

Отметим, что стоимость акций Tesla в пятницу закрыла недельные торги с падением на 2,8% до 1 033,42 долларов США после 11-недельного роста.

Напомним, ранее Илон Маск запустил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. "В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — отметил он.

Илон Маск объяснил, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому единственным способом лично платить налоги — это продавать акции.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов пожертвовать $6 млрд с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире. Бизнесмен может себе это позволить, ведь он был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.