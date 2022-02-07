Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Общество
Дата публикации

Правительство поручило Минцифры запустить соцопросы в "Дії": как это будет работать

Правительство поручило Минцифры запустить соцопросы в "Дії": как это будет работать

Кабинет министров Украины поручил Министерству цифровой трансформации в течение трех месяцев обеспечить техническую возможность проведения опросов граждан через мобильно приложение "Дія".

Соответствующее постановление №90 правительство приняло 7 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно с документов, Кабмин хочет, чтобы в "Дії" украинцы смогли выражать свое мнение по поводу инициатив властей в разных сферах общественной жизни.

"Опрос является сбором информации, проводимой с целью исследования общего мнения (позиции) населения по инициативам, направленным на решение вопросов государственного управления в различных сферах общественной жизни", - сказано в постановлении правительства.

При этом такие опросы не приравниваются к референдуму, выборам, а также не являются формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью.

Чтобы принять участие в таком опросе, украинцы должны будут заполнить анкеты в "Дії".

При этом есть ряд ограничений по формату проведения таких опросов:

  • анкета может содержать одновременно максимум 10 вариантов ответов на один вопрос;
  • вопросы не могут противоречить законодательств Укрианы;
  • запрещается размещение вопросов, направленных на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни;
  • вопросы не могут касаться  налогов, бюджета, амнистии;
  • запрещается размещение вопросов, отнесенных Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Отмечаем, что участник может пройти опрос только один раз. Ответ, предоставленный респондентом, будут считать окончательным и его никто не сможет изменить, подчеркнули в правительстве.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание системы онлайн-выборов в Украине. По словам гаранта, над ней работают компании Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами.

Кроме того, Apple поможет Украине провести перепись населения. Частично его также проведут онлайн, но будет ли задействована "Дія", еще неизвестно. 

Автор:
Вита Молодан