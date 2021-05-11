Население Китая превысило 1,4 млрд, продолжая стремительно урбанизироваться — перепись

Население Китая с 2010 по 2020 год выросло на 5,38% до 1,412 млрд человек, свидетельствуют предварительные результаты 7-й всекитайской переписи населения 2020 года, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР 11 мая.

Это число не включает население Гонконга, Макао, а также Тайваня, оценивавшееся на конец 2020 года соответственно в 7,47 млн, 0,68 млн и 23,56 млн человек.

Среди провинций Китая численность населения двух уже превысила 100 млн — это Гуандун с 126 млн жителей и Шаньдун с 101,5 млн. В Шанхае насчитали 24,87 млн жителей, в Пекине — 21,89 млн, в Тяньцзине — 13,87 млн. При этом в общую численность включены 2 млн военнослужащих, не распределенных по провинциям.

При этом в четырех регионах численность населения незначительно уменьшилась — это провинции Шаньси, Ляонин, Ганьсу и автономная Внутренняя Монголия. В то же время в северо-восточной провинции Хэйлунцзян перепись показала радикальное падение числа жителей на 20%.

Также перепись зафиксировала продолжение радикальной урбанизации КНР: уже 63,89% населения страны живет в городской среде против лишь 49,7% в 2010 году. Население, считающееся сельским, сократилось, таким образом, до 36,11%.

Также почти вдвое — на 88,5% до 492,8 млн (или 35% населения) выросло число китайцев, более полугода фактически живущих не по месту регистрации. В частности, в пределах того же города живут 116,9 млн человек, а 375,8 млн — мигранты их других мест. При этом численность первой категории выросла в 2,93 раза, а второй — "всего" на 70%.

51,24% населения Китая составляют мужчины, 48,76% — соответственно, женщины. Относительно переписи-2010 это отношение улучшилось лишь чуть-чуть: с 1,052 до 1,0507. Наибольшая доля мужчин отмечена в островной провинции Хайнань — 53,02%.

Население до 15 лет составило 17,95%, в возрасте 15-59 лет — 63,35%, а от 60 лет — 18,7% (в том числе 13,5% населения старше 65-летнего возраста).

В то же время количество лиц с высшим образованием в Китае за 10 лет почти удвоилось: на 100 тысяч человек их приходится 15,5 тысяч против 8,9 тысяч в 2010 году.

Число закончивших лишь старшую школу на 100 тысяч населения стало лишь немногим больше — с 14 до 15,1 тысячи человек, число окончивших лишь средние классы упало с 38,8 до 34,5 тысячи, а число имеющих лишь начальное образование — сократилось с 26,8 до 24,8 тысячи.

Неграмотными (не умеющими читать) перепись выявила 37,75 млн жителей КНР старше 15 лет — на 16,9 млн меньше, чем в 2010 году. Таким образом, уровень неграмотности за десятилетие сократился с 4,08% до 2,67%.

Отмечается также, что доля национальных меньшинств в стране выросла с 2010 года с 8,49% до 8,89% (до 125,47 млн человек), поскольку рост их численности оказался вдвое больше, чем у ханьцев — на 10,26% против роста на 4,93% у представителей большинства (до 1286,31 млн человек). Однако подробностей о нацсоставе пока не приводится.

Сплошное обследование населения и домохозяйств в Китае проходило с 1 ноября по 10 декабря 2020 года, его проводили более 7 млн сотрудников переписи. Она охватила всех физических лиц, проживающих в КНР, а также китайских граждан, находившихся за границей в момент переписи, но не постоянно там проживающих. При этом иностранцы, временно пребывающие в Китае, в результатах переписи не учтены.

Всего же иностранцев в КНР выявлено 845,7 тысячи. Еще 157,9 тысячи составили жители Тайваня, 371,4 тысячи — жители Гонконга, а 55,7 тысячи — жители Макао.

Напомним, что в Украине переписи не было уже почти 20 лет, и в ближайшее время ее также не будет: в декабре 2020 года Кабинет министров в пятый раз решил перенести ее — на этот раз уже на 2023 год.