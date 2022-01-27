Поляки стареют, но пока не вымирают: что показали первые результаты переписи населения Польши

Численность населения Польши на 31 марта 2021 года составила 38 млн 179,8 тысячи человек, свидетельствуют предварительные данные переписи населения, опубликованные 27 января Главным статистическим управлением страны.

По сравнению с результатами переписи 2011 года, отчетной датой которой также было 31 марта, это число сократилось всего на 0,86%, что для стран Восточной Европы является весьма благополучным показателем.

При этом за предыдущий межпереписной период 2002-2011 годов оно выросло на 0,74%. В целом же уже более 30 лет население страны остается на уровне выше 38 млн человек, но никогда не превышало 38,7 млн.

Женщины в Польше, согласно опубликованным данным, составляют 51,5% населения, а мужчины, соответственно, 48,5%. При этом численность женщин за десятилетие сократилось больше — на 0,95%, а мужчин лишь на 0,77%, благодаря чему соотношение полов чуть-чуть выправилось.

Несмотря на слабое изменение общей численности населения, в соседней стране произошли определенные сдвиги в его возрастном составе. Число несовершеннолетних упало на 3,4%, а их доля в населении с 18,7% до 18,2%, в то время как численность трудоспособного населения сократилась сразу на 7,7%, а его доля в населении с 64,4% до 60%.

В частности, число трудоспособных лиц до 45 лет упало на 6,9% (при сокращении доли в населении на 2,4 процентных пункта, до 37,6%), а старше 45 лет сократилось сразу на 9% (при падении доли в населении на 2 пункта, до 22,4%).

Пожилых же поляков стало, наоборот, сразу на 28% больше, а их доля в населении подскочила с 16,9% до 21,8%.

В то же время число жилищ в Польше выросло за десять лет на 12,6%, до 15,2 млн, а число жилых зданий на 13,3% до 6,8 млн. Жилая площадь же увеличилась сразу на 18,5%, до 1,12 млрд квадратных метров.

Другие цифры польский Главстат пока не публикует. Данные по воеводствам (областям) обещают опубликовать в период между апрелем и июлем, а по гминам (общинам) не раньше сентября.

Перепись-2021 проводилась в Польше не сплошным обходом населения, от которого европейские страны отходят, а комбинированным методом: учитывались данные из административных реестров; данные, добровольно введенные гражданами через интернет-форму; а также данные, полученные в ходе телефонных звонков переписчиков гражданам. Личный обход также имел место, однако из-за эпидемии Covid-19 проводился значительно позже отчетной даты — с 21 июня по 30 сентября.

Также стоит отметить, что население Польши примерно в конце 2019 года превысило население подконтрольной территории Украины, согласно его официальным оценкам. В частности, на 1 апреля 2021 года последняя цифра составляла 37 млн 746,2 тысячи человек, то есть на 1,1% меньше, чем на ту же дату в Польше.

В то же время украинские данные намного менее релевантны, поскольку перепись в Украине не проводилась с 2001 года, а дополнительно подорвала доверие к официальным данным война на Донбассе и вызванные ею миграционные процессы. Перепись населения украинские власти многократно откладывали, но на сегодняшний день планируют все же провести в 2023 году.