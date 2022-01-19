Украина в ноябре 2021 года побила рекорд вымирания

В ноябре 2021 года оценочная численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) сократилась на 62,8 тысячи человек и составила на 1 декабря 41 млн 208,1 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Величина месячного сокращения не просто оказалась наибольшей как в относительном, так и в абсолютном выражении, по меньшей мере, с начала 2009 года, но и существенно превысила антирекорд, зафиксированный в предыдущем месяце (48,9 тысячи человек).

Для сравнения, за ноябрь 2020 года население Украины сократилось на 40,9 тысячи человек, в том же месяце 2019 года — на 18,1 тысячи, 2018 года — на 20,9 тысячи, 2017 года — на 15,2 тысячи, 2016 года — на 16,2 тысячи, 2015 года — на 14,9 тысячи, а в ноябре 2014 года — на 11,2 тысячи.

Сокращение числа жителей Украины в течение 2021 года, то есть за первые его 11 месяцев, составило 380,2 тысячи, уже значительно превысив, таким образом, все годовые показатели предыдущих лет. В частности, за весь 2020 год оно составило 314,1 тысячи человек, за 2019-й — 250,8 тысячи, за 2018-й — 233,2 тысячи, за 2017-й — 198,1 тысячи, за 2016-й — 176 тысяч, за 2015-й — 168,4 тысячи.

В то же время в январе-ноябре 2021 года зафиксирован миграционный прирост в 18,9 тысячи человек (за аналогичный период 2020 года — лишь 7,8 тысячи).

Родилось за это время 250,9 тысячи младенцев (на 7,2% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года), а умерло 650 тысяч человек (на 18,4% больше). Таким образом, естественное сокращение составило 399,1 тысячи человек против 280,3 тысячи за аналогичный период прошлого года (рост на 42,4%).

В частности, в самом ноябре родилось всего 21,7 тысячи младенцев, а умерло сразу 87,9 тысячи украинцев, то есть в 4,06 раза больше.

Отметим, что в ноябре в Украине наблюдался пик заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, пришедшийся как раз на середину месяца. Всего, по официальным данным Министерства здравоохранения, от этой болезни умерли за тот месяц 18,5 тысячи человек (в октябре — 11,6 тысячи).

Также стоит отметить, что официальная статистика Украины не учитывает большинства рождений и подавляющего большинства смертей на неподконтрольной части Донбасса, из-за чего очевидным образом является завышенной. Причем разница в оценке численности населения региона по данным украинского Госстата и по данным "ДНР" и "ЛНР" ежемесячно увеличивается на 2-3 тысячи человек.

Однако в сентябре из-за роста смертности вследствие эпидемии Covid-19 она выросла уже на 4,4 тысячи, а в октябре увеличилась сразу на 8,9 тысячи, до 105,1 тысячи (по итогам ноября точных цифр пока нет).