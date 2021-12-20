Население Украины в октябре сократилось на рекордную величину

В октябре оценочная численность наличного населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) сократилась на 48,9 тысячи человек и составила на 1 ноября 41 млн 270,9 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Величина месячного сокращения оказалась наибольшей как в относительном, так и в абсолютном выражении не только за период с 2014 года, но и по меньшей мере с начала 2009 года, когда в данные включался Крым.

Для сравнения, за аналогичный месяц 2020 года население Украины упало на 32,5 тысячи человек, в октябре 2019 года - на 19,3 тысячи, в октябре 2018 года - на 22,3 тысячи, в октябре 2017 года - на 16,5 тысячи, в октябре 2016 года - на 15,1 тысячи, в октябре 2015 года - на 11 тысяч, в октябре 2014 года - на 8,6 тысячи.

Величина же сокращения числа жителей Украины в течение 2021 года, то есть за первые его 10 месяцев, составила 317,5 тысячи, уже превысив, таким образом, все годовые показатели предыдущих лет. В частности, за весь 2020 год она составила 314,1 тысячи человек, за 2019 - 250,8 тысячи, за 2018 - 233,2 тысячи, за 2017 - 198,1 тысячи, за 2016 - 176 тысяч, за 2015 - 168,4 тысячи.

В то же время в январе-октябре 2021 года зафиксирован миграционный прирост в 15,5 тысячи человек (за аналогичный период 2020 года - лишь 6,9 тысячи).

Родилось за это время 229,2 тысячи младенцев (на 7,3% меньше, чем в январе-октябре 2020 года), а умерло - 562,1 тысячи человек (на 15,7% больше). Таким образом, естественное сокращение составило 332,9 тысячи человек против 238,5 тысячи за аналогичный период прошлого года (рост на 39,6%).

Отметим также, что в октябре в Украине наблюдался активный рост заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Всего, по официальным данным Министерства здравоохранения, от этой болезни умерли за тот месяц 11,6 тысячи человек.

Однако пик эпидемии пришелся все же на ноябрь, когда от Covid-19 умерло 18,5 тысячи украинцев и по которому других демографических данных пока еще нет.

Напомним также, что 15%-ный рост смертности в Украине в 2021 году против 2020 косвенно фиксирует и Фонд социального страхования, выдающий деньги на похороны.