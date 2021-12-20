54% украинцев считают, что текущая политика руководства Украины ведет к росту смертности в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного методом личных интервью.

Лишь 4% полагают, что политика нынешних властей приводит к снижению смертности, а 30,5% ответили, что никакого влияния на смертность она не оказывает. Затруднились дать оценку 11% респондентов.

В свою очередь 51,6% опрошенных считают, что проводимая руководством страны политика ведет к снижению рождаемости, а 5,8% — к ее повышению. Еще 31,3% не видят между ними связи, а 11,1% с ответом затруднились.

Наиболее распространено же мнение о негативном демографическом влиянии политики государства на Донбассе: 65,2% респондентов там считают, что из-за этого растет смертность, а 67,4% — что падает рождаемость.

Опрос проводился 9-17 декабря методом личных интервью с использованием планшета (CAPI) 2025 респондентов в 109 населенных пунктах во всех подконтрольных Украине регионах. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2,2% для показателей, близких к 12%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Напомним также, что опрос показал, что 59% украинцев считают, что нынешние власти в первую очередь отстаивают свои собственные интересы, а 13% — что они отстаивают интересы других стран.

В свою очередь президент Владимир Зеленский на своем посту президента не оправдал вообще никаких ожиданий большинства украинцев, возлагавших на него надежды.