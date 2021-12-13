Почти половина украинцев хотела бы уехать на заработки в Германию — опрос

47,8% украинцев хотели бы уехать на постоянную или временную работу в Германию. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В свою очередь в Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию — 32,4, в Польшу — 31,3%, в Литву — 23,8%, в Словакию — 21,8%, в Венгрию — 13,4%, в Румынию — 7,8%, в Молдову — 6,7%. Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и лишь 0,6% не нашли что сказать.

В путешествие или на отдых хотели бы поехать в Германию 67,5% респондентов, в Австрию — 64,1%, в Чехию — 63,4%, в Литву — 52,1%, в Польшу — 51,7%, в Словакию — 49,4%, в Венгрию — 42,6%, в Румынию — 34,8%, в Молдову — 33%. Ни одну из этих стран не хотели бы посетить 7,8% украинцев, затруднились же с ответом 1,4%.

О готовности принять у себя в гостях жителей Польши при наличии возможностей заявили 74,3% респондентов, жителей Германии — 73,6%, Чехии — 72,3%, Литвы — 69%, Австрии — 67,7%, Словакии — 66,4%, Молдовы — 59%, Венгрии — 58,6%, Румынии — 53,6%. Никого из этих стран не хотят у себя видеть в гостях 7,8% опрошенных, а 1,4% с ответом затруднились.

Товары из Германии посоветовали бы покупать исходя из собственного опыта 79,9% респондентов, товары из Польши — 57,4%, из Чехии — 57,2%, из Австрии — 56,2%, из Литвы — 46,2%, из Словакии — 43,5%, из Венгрии — 38%, из Румынии — 29,4%, из Молдовы — 29,2%.

Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии 22 октября — 12 ноября среди 2003 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.

Отметим также, что организаторы опроса также опубликовали результаты опроса в разрезе пола, возраста, макрорегиона проживания респондентов и посещения ими соответствующих стран в последние четыре года.