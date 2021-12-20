45% украинцев считают, что Украину колонизируют — опрос

45,1% украинцев согласны с мнением, что сейчас в отношении Украины проводится политика колонизации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного методом личных интервью.

Среди жителей южных и восточных регионов наблюдающих колонизацию Украины оказалось большинство (более 52%). В то же время 24,5% украинцев с таким мнением не согласны, но еще больше — 29,3% — затруднились с ответом на этот вопрос. Еще 1,1% от ответа отказались.

59% украинцев считают, что нынешние власти в первую очередь отстаивают свои собственные интересы, и лишь 14,5% считают, что государственные/национальные. Еще 13,1% полагают, что украинские власти отстаивают интересы других стран.

В частности, отстаивающими свои собственные интересы власти считают жители Западной Украины (там таких 67,7%), а отстаивающими интересы других стран — жители Донбасса (в этом регионе таких респондентов 25,2%).

Более половины опрошенных (50,9%) считают, что в Украине кризис с деградацией и хаосом, в связи с чем стране нужен новый премьер-министр. Еще 15,5% согласны с такой оценкой ситуации, но не видят необходимости в смене главы правительства.

6,1% не согласны с тем, что в Украине наблюдается деградация и хаос, но хотят видеть нового премьера, а 7,5% устраивает все как есть. Еще 18,5% не нашли что ответить, а 1,6% от ответа отказались.

Относительное большинство опрошенных (25,9%) считают, что никто из бывших премьер-министров последних лет не смог справиться со сложившимся на сегодня кризисом. В то же время 20,7% считают, что это могла бы сделать Юлия Тимошенко, 16,4% — Владимир Гройсман, 14,8% — Николай Азаров, 7,9% — Арсений Яценюк, 1,3% — Алексей Гончарук. Еще 13% выбрать ответ не смогли.

Опрос проводился 9-17 декабря методом личных интервью с использованием планшета (CAPI) 2025 респондентов в 109 населенных пунктах во всех подконтрольных Украине регионах. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2,2% для показателей, близких к 12%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Напомним также, что это исследование показало, что Владимир Зеленский на посту президента не оправдал вообще никаких ожиданий большинства украинцев, возлагавших на него надежды.