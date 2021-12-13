41% украинцев считают Венгрию готовящейся к оккупации и аннексии части Закарпатья — опрос

41,4% украинцев считают нынешнюю политику Венгрии в отношении венгерского меньшинства в Закарпатской области, в частности финансирование школ, учителей и предоставление грантов предпринимателям, подготовкой этой страны к возможной оккупации и аннексии соответствующей территории.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 19,9% считают это дружественной помощью венграм Закарпатья, 18,4% — содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями правительства украинского. Остальные 20,3% опрошенных с ответом затруднились.

В частности, в западных областях мнение о подготовке Венгрии к аннексии части Закарпатья поддерживает большинство опрошенных — 51,1%. В остальных регионах таких респондентов в среднем немногим более 37%.

При этом у ответов на данный вопрос наблюдается сильная зависимость по возрасту респондентов: так, упомянутое мнение поддерживают лишь 25,7% представителей молодежи до 30 лет, но вместе с тем так считает большинство (54,8%) пожилых украинцев в возрасте 60-69 лет.

В то же время позиция о содействии Венгрии развитию Закарпатья является относительно преобладающей среди молодежи до 30 лет — ее придерживаются 33,5%, но так считает лишь 9,7% лиц 60-69 лет и всего 9,1% тех, кому за 70.

Также исследование показало, что с большей опаской политику Венгрии на Закарпатье воспринимают мужчины: подготовкой к аннексии ее считают 46,9% мужчин и лишь 37% женщин, в то время как дружеской помощью ее считают 16,8% мужчин и 22,4% женщин, а содействием развитию региона — 17,9% мужчин и 18,8% женщин.

В то же время оценка политики Венгрии на Закарпатье оказалась очень слабо связанной с желанием респондентов посетить Венгрию или поехать туда на заработки, готовностью принять у себя гостей из этой страны или мнением о поддержке Венгрией евроинтеграции Украины.

В частности, даже среди тех, кто считает Венгрию выступающей в поддержку членства Украины в ЕС, относительное большинство в 31,5% все равно одновременно считает, что она хочет аннексировать часть украинской территории.

В разрезе позиции респондентов относительно необходимости легализации в Украине двойного или множественного гражданства наибольшей поддержкой (47%) мнение о готовящейся Венгрией оккупации части Закарпатья пользуется среди тех, кто в принципе против такой легализации.

Среди тех, кто поддерживает разрешение на второе гражданство в отношении всех стран, кроме России, таких 46,6%. В то же время среди тех, кто, наоборот, за разрешение второго гражданства только со странами бывшего СССР, таковых набралось все равно близкое число — 45,6%.

Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии 22 октября — 12 ноября среди 2003 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.

Отметим также, что данное исследование показало, что Венгрию считают враждебно настроенной к Украине 15,3% опрошенных.

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