Политика 1 час назад

СБУ поймала распространителей листовок "Мадьяров — на ножи!" в Берегово (ФОТО)

Правоохранители утверждают, что действовала троица под кураторством кого-то из России

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили организаторов распространения антивенгерских листовок в Берегово Закарпатской области. Как говорится в сообщении спецслужбы, ими оказались три человека, двое из которых — переселенцы из Луганска.

"Чтобы придать "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников. Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (около 500 долларов в эквиваленте)", — заявили также в СБУ.

Кратко и по делу в Telegram

В рамках производства по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства. В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников осуществлялись управлениями СБУ в Закарпатской и Днепропетровской областях при координации Департамента защиты национальной государственности совместно с Главным управлением полиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Судя по опубликованным фото, задержание произошло в Днепре. В свою очередь, как уточняет сама полиция, третьим подозреваемым является киевлянин, а выходцы из Луганска как раз и являются ныне жителями Днепра.

"Подозреваемые рассказывают, что искали работу по объявлениям в интернете. Там наткнулись на предложение расклеить провокационные листовки, за что было предложено 200 долларов. Также злоумышленники отмечают, что "работодатель" им неизвестен, действия координировались только с помощью интернет-связи. Однако правоохранителям уже известно, что заказчиком является лицо из РФ", — заявили в полиции.

Отметим, что на самих листовках, судя по опубликованному фото, говорилось буквально следующее: "Мадьяров — на ножи!!! Прочь с УКРАИНСКОЙ земли! Даем вам одну неделю и начнем травить как крыс! СЛАВА НАЦИИ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ!!!"

Напомним, еще в конце декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Владимир Зеленский готов встретиться в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы устранить имеющиеся проблемы во взаимоотношениях двух стран. Однако до сих пор такая встреча не состоялась.

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