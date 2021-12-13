Большинство украинцев считает Польшу и Литву поддерживающими ее вступление в ЕС — опрос

58,8% украинцев считают Польшу поддерживающей вступление Украины в Европейский Союз, далее по этому показателю идет Литва с 56,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

46,6% опрошенных считают, что такое устремление Украины поддерживает Чехия, 46,5% — Германия, 43,3% — Словакия, 42,8% — Молдова, 37,7% — Австрия, 34,3% — Румыния, 28,3% — Венгрия. 14,9% заявили, что ни одна из этих стран вступление Украины в ЕС не поддерживает, а 12,1% затруднились с ответом.

Кроме того, опрос показал, что Венгрию считают враждебно или, скорее, враждебно настроенной к Украине 15,3% опрошенных, однако 28,3% считают ее дружественной или, скорее, дружественной.

В свою очередь 8,2% считают враждебной к Украине Польшу, 5,6% — Румынию, 2,1% — Словакию, а 1,8% — Чехию. Дружественной Польшу назвали 52%, Чехию — 49,7%, Словакию — 41,5%, а Румынию лишь 35,5% граждан.

При этом сопоставимый процент опрошенных — от 34,2% до 39,9% — считает перечисленные пять стран нейтральными по отношению к Украине, а от 12% до 19% с ответом затруднились (кроме вопроса о Польше, по которому определенность украинцев значительно выше — не нашли, что сказать, лишь 5,6%).

Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии 22 октября — 12 ноября среди 2003 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.

Отметим также, что организаторы опроса также опубликовали результаты опроса в разрезе пола, возраста, макрорегиона проживания респондентов и посещения ими соответствующих стран в последние четыре года.