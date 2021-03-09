Центробанки Польши и Литвы помогут имплементировать ассоциацию между Украиной и ЕС — НБУ

9 марта состоялось официальное открытие проекта Европейского Союза (ЕС) Twinning для Национального банка Украины (НБУ), который будет реализовываться нацбанками Польши и Банка Литвы.

Как сообщает пресс-служба регулятора, цель проекта — содействие макроэкономической стабильности Украины путем институционального усиления Национального банка и построения банковской системы и платежной инфраструктуры, а также оказания помощи НБУ во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации НБУ, проект финансируется средствами Европейского Союза на сумму 1 млн евро. Период реализации — с 1 октября 2020 года по 30 июня 2022 года. К реализации этого проекта будут привлечены эксперты из нацбанков Польши, Литвы, а также пяти других центральных банков государств-членов ЕС.

В НБУ отмечают, что проект Twinning имеет четыре направления. Первый — развитие подходов к банковскому надзору. Представители центробанков государств-членов ЕС совместно с Национальным банком Украины будут работать над дальнейшим внедрением основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета и европейского законодательства.

Речь идет в частности, о требованиях к процессу оценки достаточности внутреннего капитала (ICAAP), достаточности внутренней ликвидности (ILAAP), а также профиля рисков банков с помощью SREP (процесс надзорных проверок и оценки, Supervisory Review and Evaluation Process).

Второе направление — внедрение системы мгновенных платежей. В Нацбанке считают, что проект поможет развить платежные системы в Украине и определить лучшую модель мгновенных платежей для Украины, а также архитектуру и план ее внедрения.

Третье — совершенствование стратегического планирования в НБУ. В частности, будет усовершенствовано стратегическое планирование, управление процессами и мониторинга эффективности на разных уровнях институции на основе рекомендаций и практического опыта центральных банков государств-членов ЕС.

Четвертое — усовершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка.

"Мы уверены в том, что этот проект Twinning, который предусматривает обмен современным опытом между центральными банками, поможет активизировать приближение Украины к практике Европейского Союза в сфере банковской деятельности и платежных систем и в дальнейшем будет способствовать усилению международной позиции Национального банка Украины", — заявила руководитель отдела финансов, контрактов и аудита Представительства ЕС в Украине Клоэ Аллио.

Со своей стороны, председатель Банка Литвы Витас Василяускас отметил: "Совместная заинтересованность ЕС и Украиной заключается в том, чтобы продолжать выстраивать современную и прозрачную банковскую систему в Украине, в которой Национальный банк Украины занимает важное место. Поэтому Национальный банк Польши, Банк Литвы и Национальный банк Украины принимают определенные меры по поддержке проекта Twinning, финансируемого Европейским Союзом, для обмена лучшей практикой деятельности центральных банков и оказания помощи всем центральным банкам, вовлеченным в проект, с целью повышения их эффективности".

Напомним, 1 октября Национальный банк Украины начал совместный проект с Национальным банком Польши и Банком Литвы.