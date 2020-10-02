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1 час назад

НБУ начал совместный проект с центробанками Польши и Литвы

Проект финансируется за счет денег Европейского Союза. Финансирование проекта составляет 1 млн евро

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

1 октября Национальный банк Украины (НБУ) начал совместный проект с Национальным банком Польши и Банком Литвы.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это проект Twinning "Усиление институциональной и регуляторной способности Национального банка Украины с целью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

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Проект финансируется за счет денег Европейского Союза. Финансирование проекта составляет 1 млн евро. Он продлится 21 месяц.

По информации НБУ, центральные банки Польши и Литвы будут оказывать поддержку Национальному банку Украины по ряду направлений, в частности, по таким:

- развитие подходов к банковскому надзору в рамках SREP (процесс надзорных проверок и оценки, Supervisory Review and Evaluation Process);

- внедрение системы мгновенных платежей;

- совершенствование стратегического планирования и управления процессами в центральном банке;

- усовершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка.

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Twinning — это инструмент институционального развития Европейского Союза. Суть заключается в сотрудничестве и обмене опытом между государственными органами Украины и аналогичными институтами государств-членов ЕС.

Тематика проектов — государственное управление и приближение национального законодательства к стандартам ЕС.

Программа была начата в 1998 году в контексте подготовки к расширению Европейского Союза. Проект призван помочь странам-кандидатам в усилении их административной и законодательной состоятельности как будущих государств-членов ЕС.

Ранее Нацбанк уже привлекался к проекту Twinning. Так, в 2009 — 2011 годах был успешно реализован проект "Усиление потенциала НБУ через приближение к стандартам ЕС относительно деятельности центральных банков".

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