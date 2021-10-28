Число пособий на похороны в Украине в январе-сентябре выросло на 15%

Фонд социального страхования в течение первых трех кварталов текущего года принял на финансирование пособия на погребение для семей 9,3 тысячи работавших украинцев. Как отмечается в сообщении фонда, это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Помощь семьям умерших или лицам, совершившим погребение, составляет 4100 грн. Таким образом, сумма назначенных пособий составила 38 млн грн.

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При этом в фонде особо подчеркивают, что в эти цифры не включены лица, погибшие в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Назначение такой помощи в Украине производится на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из госреестра актов гражданского состояния о смерти или же оригинала справки о смерти, выданной именно для получения пособия на погребение.

Помощь на похороны выплачивают также в случае смерти членов семьи, находившихся на содержании застрахованного лица (супруга или супруги, несовершеннолетних детей, братьев, сестер и внуков, матери и отца, а также родных бабушки или дедушки).

Отметим также, что по последним данным Государственной службы статистики, в Украине за восемь месяцев с начала года родилось 180,8 тысячи детей, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В то же время число смертей выросло на 16% — до 439,4 тысячи. Таким образом, в январе-августе естественная убыль в Украине составила 258,6 тысячи человек против 185,2 тысячи годом ранее — почти на 40% больше.

Общая численность населения с учетом всего Донбасса, но без Крыма, сократилась за восемь месяцев на 245,9 тысячи человек (0,59%) до 41,34 млн, а численность населения только подконтрольной Украине территории — на 236 тысяч человек (на 0,62%) до 37,61 млн. За аналогичный период 2020 года снижение общего населения составило лишь 0,425%, или 178,8 тысячи человек.