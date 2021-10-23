Украинским медикам начислили уже 27 млн ​​грн пособий по самоизоляции из-за Covid-19

Фонд социального страхования за время эпидемии принял на оплату больничные листы, выданные медицинским работникам для прохождения самоизоляции при риске инфицирования после контакта с инфицированными коронавирусом, на общую сумму более 27 млн ​​грн.

Как говорится в сообщении фонда, всего самоизоляцию за его счет прошли уже 15,3 тысяч медиков.

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Больше всего медработников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за счет фонда самоизоляцию под меднадзором, было в Житомирской области — 1680 человек.

В свою очередь, в Киеве таких насчитывается 975 человек, в Одесской области — 942 человека, в Черниговской — 910, в Сумской — 781, во Львовской — 775, а в Донецкой — 771.

В целом же Фонд соцстрахования финансирует компенсации потерянного из-за самоизоляции заработка не только для медиков, но и для работников остальных профессий. Однако последним начисляется 50% от среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, а медикам — все 100%.

Напомним также, что приложение "Вдома" с недавних пор больше не следит за соблюдением самоизоляции въезжающих в Украину и по сути просто превратилось в средство сообщения властям о результатах ПЦР-теста гражданина после въезда или факте его самоизоляции в случае неподачи такого теста.