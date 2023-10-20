Кабмин в очередной раз отложил перепись населения: теперь - на неопределенное время

Кабинет министров 20 октября формализовал фактическую отмену проведения в 2023 году второй всеукраинской переписи населения. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее распоряжение Кабмина №1542 от 9 декабря 2020 года признано утратившим силу.

Государственной службе статистики правительство поручило внести предложение о проведении переписи населения уже после прекращения или отмены в Украине военного положения. Таким образом, перепись отложена на неопределенный срок.

Напомним, что единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Тогда в стране было зафиксировано 48,457 миллиона человек наличного и 48,241 миллиона постоянного населения.

Все последующие оценки Госстата базировались именно на этих данных, ежегодно, соответственно, падая в достоверности. ООН при этом рекомендует проводить переписи не реже одного раза в десять лет.

Последние ежегодные оценки численности населения Госстат публиковал в разрезе населенных пунктов на 1 января 2022 года, а в разрезе районов - на 1 февраля 2022 года. На последнюю дату население Украины оценивалось (без Крымского полуострова, исключенного из данных с 2015 года) в 41,13 миллиона жителей.

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года никакие демографические оценки уже не публикуются ввиду радикальных изменений в численности, составе и территориальном распределении населения вследствие войны с Россией, оккупации ею значительных территорий и соответствующих масштабных миграционных процессов.

Отметим при этом, что в феврале компания "Опендатабот", оперирующая сервисом мониторинга официальных данных, заявила, что за 2022 год в Украине было зарегистрировано 206 тысяч рождений и 335,7 тысячи смертей.

История отмен переписи в Украине

Отметим, что Украина имеет уникальную в мировой практике историю многократной отмены переписи населения. Так, вторая перепись еще в апреле 2008 года была намечена на 2011 год, но в июле 2009 года перенесена на 2012 год. Однако по факту в 2012 году перепись не прошла, и лишь в октябре того года ее проведение перенесли на 2013 год.

В 2013 году перепись также не была проведена, и в сентябре того года правительство перенесло дату статистического исследования сразу на 2016 год. Но перед наступлением этого года, в декабре 2015-го Кабмин решил снова отложить перепись, определив ее датой уже 2020 год.

Однако во время пребывания в должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года Дмитрия Дубилета, который активно лоббировал идею отказа от переписей в принципе, Украина в очередной раз де-факто отказалась от проведения запланированной переписи, а впоследствии в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, который и так сделал ее проведение в 2020 году невозможным.

9 декабря 2020 года Кабмин одобрил очередной перенос проведения переписи населения – сразу на 2023 год, отменив предыдущие решения и приняв новое отдельное постановление.

В Министерстве цифровой трансформации перед российским вторжением заявляли, что онлайн-этап переписи должен был начаться еще в конце 2022 года. Однако из-за войны войны с РФ органами государственной статистики любые работы по проведению всеукраинской переписи населения 2023 года были прекращены.

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