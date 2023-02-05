В Минцифры объяснили, как хотят провести перепись населения с применением "Дії" после войны

Министерство цифровой трансформации разработало методологию второй всеукраинской переписи населения, которая должна быть проведена уже комбинированным методом, вероятно с применением электронного сервиса госуслуг "Дія".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как рассказал в интервью "Радио Свобода" вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, именно он ныне ответственен за реформу Государственной службы статистики.

"Относительно переписи населения мы об этом публично активно не коммуницировали, но, в принципе, я сейчас ответственен за реформу Государственной службы статистики. Это будет такая достаточно показательная реформа: как взять большой орган, у которого есть потенциал для эффективного развития, есть что оптимизировать, как его можно изменить, используя технологии", – указал он.

По словам главы Минцифры, принятый в июле закон предусматривает, что первый раунд переписи населения можно проводить, используя электронные средства, и для этого может быть задействована "Дія".

"Но когда теперь будет перепись, никто не может ответить. Нужно, чтобы прошло определенное время [по завершении войны]. Но там нужно, чтобы был нулевой этап переписи – верификация данных в реестре. Затем, например, вы авторизуетесь в "Дії" или другом мобильном приложении, и та информация, которая могла подтянуться из реестров для переписи, подтянулась. Вы говорите: да, все так, а вот здесь не хватает - я добавлю", - рассказал министр.

В таком случае, по его словам, переписчик к респонденту приходить уже не будет, однако если житель не захочет быть переписанным через "Дію", к нему придет переписчик и заполнит все данные офлайн.

"Мы эту методологию разработали. Мы бы начали, если бы не вторжение [РФ], эту перепись в 2023 году по такой модели. У нас одним из партнеров переписи населения планировала быть и, я уверен, будет компания Apple, и они нам помогают специалистами по кибербезопасности, потому что они являлись партнерами переписи в США", - добавил Федоров.

Он выразил уверенность в том, что это "был бы проект мирового уровня", который показал бы, как можно, используя технологии, проводить переписи населения, показывающие более объективную и актуальную информацию. В то же время вице-премьер заявил, что о внедрении выборов через "Дію" сейчас речь не идет вообще.

"Сейчас нет вообще такой цели заниматься выборами через "Дію". Для того чтобы делать онлайн-выборы, нужно невероятное доверие к власти, к правоохранительным органам, к судебной системе и к электронной системе, а также высокий уровень цифровых навыков у населения", – подчеркнул он.

Напомним, что единственная в истории независимой Украины перепись населения прошла еще в декабре 2001 года. Все последующие оценки Госстата базировались именно на ее данных, ежегодно, соответственно, падая в достоверности. ООН при этом рекомендует проводить переписи не реже одного раза в десять лет.

В свою очередь, вторая перепись населения Украины еще в апреле 2008 года была намечена на 2011 год, но в июле 2009 года перенесена на 2012 год. Однако по факту в 2012 году перепись не прошла, и лишь в октябре того года ее проведение перенесли на 2013 год.

В 2013 году перепись также не была проведена, и в сентябре того года правительство перенесло дату статистического исследования сразу на 2016 год. Но перед наступлением этого года, в декабре 2015 года Кабмин решил снова отложить перепись, определил ее датой 2020 год.

Однако во время пребывания в должности министра Кабмина в конце 2019 и начале 2020 года Дмитрия Дубилета, который активно лоббировал идею отказа от переписей в принципе, Украина в очередной раз де-факто отказалась от проведения запланированной переписи, а впоследствии в стране начался карантин из-за распространения коронавируса, который фактически сделал ее проведение в 2020 году невозможным.

9 декабря 2020 года Кабмин одобрил очередной перенос проведения переписи населения – сразу на 2023 год. В Минцифры перед российским вторжением заявляли, что онлайн-этап переписи должен был начаться еще в конце 2022 года.

Однако из-за войны войны с РФ органами государственной статистики любые работы по проведению всеукраинской переписи населения 2023 года были прекращены. Впрочем, новое постановление о переносе переписи на дальнейший срок правительство еще не принимало.

Отметим, что после февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война с Россией, Госстат перестал публиковать любые новые демографические данные. Однако накануне компания "Опендатабот", оперирующая сервисом мониторинга официальных данных, заявила, что за 2022 год в Украине было зарегистрировано 206 тысяч рождений и 335,7 тысяч смертей.

Источник фото: ua.depositphotos.com