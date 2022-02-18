Население Украины в 2021 году сократилось на рекордную за 20 лет величину

В 2021 году оценочная численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) сократилась на 421,1 тысячи человек и составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Величина годового сокращения оказалась наибольшей как в относительном, так и в абсолютном выражении с момента переписи населения, проведенной в конце 2001 года, на данных которой основываются все последующие оценки. Более того, она впервые за эти 20 лет превысила 1% (при неучете Крыма после 2014 года).

В то же время в 2021 году в стране зафиксирован миграционный прирост в 21,3 тысячи человек (за 2020 год — лишь 9,3 тысячи).

Родилось в прошлом году 271,9 тысячи младенцев (на 7,3% меньше, чем в 2020-м), а умерло 714,3 тысячи человек (на 15,8% больше). Таким образом, естественное сокращение составило 442,3 тысячи человек против 323,4 тысячи за предыдущий год (рост на 36,8%).

Напомним, что рекордным по сокращению населения в 2021 году и в целом за все последние годы стал ноябрь, на который пришелся пик смертности от коронавирусной инфекции. Всего, по официальным данным Министерства здравоохранения, от этой болезни умерли за тот месяц 18,5 тысячи человек (в декабре - уже 9,6 тысячи, а в январе 2021 года - 4,3 тысячи).

Также стоит отметить, что официальная статистика Украины не учитывает большинства рождений и подавляющего большинства смертей на неподконтрольной части Донбасса, из-за чего очевидным образом является завышенной. Причем разница в оценке численности населения региона по данным украинского Госстата и по данным "ДНР" и "ЛНР" ежемесячно увеличивается на 2-3 тысячи человек.

По данным же органов статистики сепаратистов, за 2021 год численность населения "ДНР" упала на 1,47% до 2,211 млн человек, а населения "ЛНР" - аж на 1,68% до 1,405 млн человек.